1979 (Acords)

Amb por va deixar aquest món

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa jo mai mai
joan dausa jo mai mai
Amb LApor va deixar aquest FA#mmón,
complint un aREcord pactat amb la MIsus4→mort: MI
viuLAria per tenir el naFA#mdó,
omplir-lo a petons REi abraçar-lo suau i MIsus4→fort. MI

LA FA#m RE MIsus4→ MI

Per LAell va cosir un FA#mllençol que parla
de REcontes de petits MIsus4→herois. MI
D'aLAcord. Un pacFA#mte amb la mort,
arREriba el moment de marxar amb MIsus4→el vent. MI
Que LAel sol em cuiFA#mdi el petit
i REla lluna aprengui aquella MIsus4→cançó MI
de LAbressol que cantaFA#mria jo per ell
caREda nit, però sé que està MIsus4→escrit. MI
D'aLAcord. FA#m

LA FA#m RE MIsus4→ MI x2

Jo LAsoc el petit heFA#mroi que ha cuidat
el REsol i dorm a la MIsus4→nit amb canMIçons de
bresLAsol. I tinc un FA#mpacte amb el vent
que REem parla de tu i MIsus4→em diu que esMItàs bé.
I LAsé que sents FA#mla cançó
des REd'aquell racó on s'aMIsus4→bracen la MIvida
i la LAmort.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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