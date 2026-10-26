Amb
LApor va deixar aquest FA#mmón,
complint un a
REcord pactat amb la MIsus4→mort: MI
viu
LAria per tenir el na FA#mdó,
omplir-lo a petons
REi abraçar-lo suau i MIsus4→fort. MI LA FA#m RE MIsus4→ MI
Per
LAell va cosir un FA#mllençol que parla
de
REcontes de petits MIsus4→herois. MI
D'a
LAcord. Un pac FA#mte amb la mort,
ar
REriba el moment de marxar amb MIsus4→el vent. MI
Que
LAel sol em cui FA#mdi el petit
i
REla lluna aprengui aquella MIsus4→cançó MI
de
LAbressol que canta FA#mria jo per ell
ca
REda nit, però sé que està MIsus4→escrit. MI
D'a
LAcord. FA#m LA FA#m RE MIsus4→ MI x2
Jo
LAsoc el petit he FA#mroi que ha cuidat
el
REsol i dorm a la MIsus4→nit amb can MIçons de
bres
LAsol. I tinc un FA#mpacte amb el vent
que
REem parla de tu i MIsus4→em diu que es MItàs bé.
I
LAsé que sents FA#mla cançó
des
REd'aquell racó on s'a MIsus4→bracen la MIvida
i la
LAmort.
complint un a
viu
omplir-lo a petons
Per
de
D'a
ar
Que
i
de
ca
D'a
Jo
el
bres
que
I
des
i la