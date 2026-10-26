1983 (Acords)

Flota en l'aire, com el pol·len

Acords Acords
Els Catarres
els catarres tots els meus principis
els catarres tots els meus principis
Flota en SOLl'aire, REcom el DOpol·len
entre els LAmarLAm7bres,
SImla nosSI7tàlgia d'aquells MImanys,
el somREriure enorme als DOllavis
de qui DOmaj9té tota la REvida per daRE7vant.

Quan els diSOLes REno saDObien
repeLAmtir-LAm7se,
SIml'endeSI7mà era un full en MImblanc,
on hi REcabien els misDOteris
i la inDOmaj9finita força REper seguir somiRE7ant.

SOLNo viuRErem per sempre,
SOLperò potMIm→ser no ens RE/FA#→cal tant SOLtemps:
només DOser tan lliures SOLcom ahir, REatrevits.
SOLNo viuRErem per sempre,
SOLperò potMIm→ser no ens RE/FA#→cal tant SOLtemps:
només DOser tan lliures SOLcom ahir, REatrevits.

SOL RE SOL MIm→ RE/FA#→ SOL DO SOL RE

I ara em SOLmiro REi veig un DOboig
ple d'espeLAmranLAm7ça
SIma l'altra SI7banda del miMImrall,
on enREcara hi guardo inDOtacte
l'esDOmaj9perit de mil nou-REcents vuitanta-RE7tres.

L'aventuSOLra REviu en DOun món
sense LAmpresLAm7sa,
SImon caSI7da dia és un reMImgal
que noREmés pots entreDOveure
en la miDOmaj9rada d'un nen REque no té por de RE7res.

SOLNo viuRErem per sempre,
SOLperò potMIm→ser no ens RE/FA#→cal tant SOLtemps:
només DOser tan lliures SOLcom ahir, REatrevits.
SOLNo viuRErem per sempre,
SOLperò potMIm→ser no ens RE/FA#→cal tant SOLtemps:
només DOser tan lliures SOLcom ahir, REatrevits.

SOL RE SOL MIm→ RE/FA#→ SOL DO SOL RE x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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