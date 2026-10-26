Flota en
SOLl'aire, REcom el DOpol·len
entre els
LAmar LAm7bres, SImla nos SI7tàlgia d'aquells MImanys,
el som
REriure enorme als DOllavis
de qui
DOmaj9té tota la REvida per da RE7vant.
Quan els di
SOLes REno sa DObien
repe
LAmtir- LAm7se, SIml'ende SI7mà era un full en MImblanc,
on hi
REcabien els mis DOteris
i la in
DOmaj9finita força REper seguir somi RE7ant. SOLNo viu RErem per sempre, SOLperò pot MIm→ser no ens RE/ FA#→cal tant SOLtemps:
només
DOser tan lliures SOLcom ahir, REatrevits. SOLNo viu RErem per sempre, SOLperò pot MIm→ser no ens RE/ FA#→cal tant SOLtemps:
només
DOser tan lliures SOLcom ahir, REatrevits. SOL RE SOL MIm→ RE/ FA#→ SOL DO SOL RE
I ara em
SOLmiro REi veig un DOboig
ple d'espe
LAmran LAm7ça SIma l'altra SI7banda del mi MImrall,
on en
REcara hi guardo in DOtacte
l'es
DOmaj9perit de mil nou- REcents vuitanta- RE7tres.
L'aventu
SOLra REviu en DOun món
sense
LAmpres LAm7sa, SImon ca SI7da dia és un re MImgal
que no
REmés pots entre DOveure
en la mi
DOmaj9rada d'un nen REque no té por de RE7res. SOLNo viu RErem per sempre, SOLperò pot MIm→ser no ens RE/ FA#→cal tant SOLtemps:
només
DOser tan lliures SOLcom ahir, REatrevits. SOLNo viu RErem per sempre, SOLperò pot MIm→ser no ens RE/ FA#→cal tant SOLtemps:
només
DOser tan lliures SOLcom ahir, REatrevits. SOL RE SOL MIm→ RE/ FA#→ SOL DO SOL RE x4
entre els
el som
de qui
Quan els di
repe
on hi
i la in
només
només
I ara em
ple d'espe
on en
l'es
L'aventu
sense
que no
en la mi
només
només