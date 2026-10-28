20 minuts d'espera (Acords)

Vint minuts d'espera

Acords Acords
Teràpia de Shock
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MImVint minuts d'espera, LA
el meu tren ja arriREba.
Per què tu no estàs aSImquí?

MImEl meu temps s'acaba, LA
necessito veuREre't,
necessito dir-te aSImdéu.

MImVint minuts d'espeLAra...
És REtard, però LAsona SImcru.

I acaroMImnar-te i abraçar-te per LAúltim cop,
i miRErar-te i fer-te un SImúltim petó,
i dir-te MImtot allò LAque sento per REtu.

MImL'estació està buiLAda,
només quedo jo espeRErant
fins l'últim insSImtant.

MImÚltima calaLAda, em toca partir,
però deREsitjo tan sols SImveure't aquí.

I acaroMImnar-te i abraçar-te per LAúltim cop,
i miRErar-te i fer-te un SImúltim petó,
i dir-te MImtot allò LAque sento per REtu.

I acaroMImnar-te i abraçar-te per LAúltim cop,
i miRErar-te i fer-te un SImúltim petó,
perquè jo MImde tu només LAtindré un reREcord,
perquè jo MImde tu només tindré LAun record.

MImVint minuts d'espera, LA
el meu tren ja arriREba.
Per què tu no estàs aSImquí?

MImEl meu temps s'acaba, LA
necessito veuREre't,
necessito dir-te aSImdéu.

I acaroMImnar-te i abraçar-te per LAúltim cop,
i miRErar-te i fer-te un SImúltim petó,
i dir-te MImtot allò LAque sento per REtu.

I acaroMImnar-te i abraçar-te per LAúltim cop,
i miRErar-te i fer-te un SImúltim petó,
perquè jo MImde tu només LAtindré un reREcord,
perquè jo MImde tu només tindré LAun record.

MIm DO SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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