2008 (Acords)

Fa temps que no te veig

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume voltes i voltes
maria jaume voltes i voltes
Fa temps que no te DOmaj7veig FAmaj7
conduint es Renault DOmaj7blanc. FAmaj7
M'han dit que cada DOmaj7dia vas FAmaj7
en es poli a desfaDOmaj7sar. FAmaj7
Asseguda en es porDOmaj7tal, te pens FAmaj7
i ric de lo bé que esDOmaj7tic sense es teu FAmaj7mal de cap.

Ara DOjo vaig a on vull,
ara MImjo vaig a on vull,
mentre REmtu voltes i REm7voltes SOL6add11damunt SOLtu.
Ara DOjo faig lo que vull,
ara MImjo faig lo que vull,
mentre REmtu només recordes SOL2008.

Fa temps que no me DOmaj7dius FAmaj7
que si me'n vaig, tu te DOmaj7mors. FAmaj7
Me n'he anat i crec que enDOmaj7cara vius, FAmaj7
però ja no rius quan DOmaj7dius que me vols FAmaj7oblidar. SOL

Ara DOjo vaig a on vull,
ara MImjo vaig a on vull,
mentre REmtu voltes i REm7voltes SOL6add11damunt SOLtu.
Ara DOjo faig lo que vull,
ara MImjo faig lo que vull,
mentre REmtu només recordes SOL2008.

Ara DOjo vaig a on vull,
ara MImjo vaig a on vull,
REmtu voltes i REm7voltes SOL6add11damunt SOLtu
DO→MImmentre REmtu només recordes SOL2008. DOmaj7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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