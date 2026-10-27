Fa temps que no te
DOmaj7veig FAmaj7
conduint es Renault
DOmaj7blanc. FAmaj7
M'han dit que cada
DOmaj7dia vas FAmaj7
en es poli a desfa
DOmaj7sar. FAmaj7
Asseguda en es por
DOmaj7tal, te pens FAmaj7
i ric de lo bé que es
DOmaj7tic sense es teu FAmaj7mal de cap.
Ara
DOjo vaig a on vull,
ara
MImjo vaig a on vull,
mentre
REmtu voltes i REm7voltes SOL6add11damunt SOLtu.
Ara
DOjo faig lo que vull,
ara
MImjo faig lo que vull,
mentre
REmtu només recordes SOL2008.
Fa temps que no me
DOmaj7dius FAmaj7
que si me'n vaig, tu te
DOmaj7mors. FAmaj7
Me n'he anat i crec que en
DOmaj7cara vius, FAmaj7
però ja no rius quan
DOmaj7dius que me vols FAmaj7oblidar. SOL
Ara
DOjo vaig a on vull,
ara
MImjo vaig a on vull,
mentre
REmtu voltes i REm7voltes SOL6add11damunt SOLtu.
Ara
DOjo faig lo que vull,
ara
MImjo faig lo que vull,
mentre
REmtu només recordes SOL2008.
Ara
DOjo vaig a on vull,
ara
MImjo vaig a on vull, REmtu voltes i REm7voltes SOL6add11damunt SOLtu DO→ MImmentre REmtu només recordes SOL2008. DOmaj7
conduint es Renault
M'han dit que cada
en es poli a desfa
Asseguda en es por
i ric de lo bé que es
Ara
ara
mentre
Ara
ara
mentre
Fa temps que no me
que si me'n vaig, tu te
Me n'he anat i crec que en
però ja no rius quan
Ara
ara
mentre
Ara
ara
mentre
Ara
ara