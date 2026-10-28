RE MI DO#m RE SIm MI FA#m Mori ran tots els re RE cords, MI només serem pols d’es DO#m trelles. RE Fini rà qualsevol SIm nom, qualsevol MI gesta. FA#m Fluiran lliures els RE rius, MI s’esten dran les oce DO#m anes, RE vola ran ocells cap SIm tius racons a MI grestes. FA#m I tot RE→ torna SIm rà MI→ a comen DO#m çar, FA#m mi li RE→ ons d’es SIm MI→ tels brilla DO#m ran. FA#m FA#→ Som 21 SI se DO# RE#m→ FA#→ gons. SI DO#→ RE#m FA#→ Som 21 SI se DO# RE#m→ FA#→ gons. SI DO#→ RE#m RE MI DO#m RE SIm MI FA#m Faran via al pas del RE vent MI sota la llum de la DO#m lluna RE dunes que en un altre SIm temps eren te MI mudes. FA#m Brota ran els antics RE camps, MI naixe ran de nou els DO#m boscos, RE cria tures brunzi SIm ran ja mai ven MI çudes. FA#m I tot RE→ torna SIm rà MI→ a comen DO#m çar, FA#m mi li RE→ ons d’es SIm MI→ tels brilla DO#m ran. FA#m FA#→ Som 21 SI se DO# RE#m→ FA#→ gons. SI DO#→ RE#m FA#→ Som 21 SI se DO# RE#m→ FA#→ gons. SI DO#→ RE#m «Lo RE→ me SIm jor MI→ que DO#m el RE→ mundo SIm ti MI→ ene está en los muchos mundos que el mundo contiene: las distintas músicas de la vida, sus dolores y colores, las mil y una maneras de vivir y decir, creer y crear, comer, trabajar, bailar, jugar, amar, sufrir y celebrar». LA FA#→ Som 21 SI se DO# RE#m→ FA#→ gons. SI DO#→ RE#m FA#→ Som 21 SI se DO# RE#m→ FA#→ gons. SI DO#→ RE#m FA#→ Som 21 SI se DO# RE#m→ FA#→ gons. SI DO#→ RE#m FA#→ Som 21 SI se DO# RE#m→ FA#→ gons. SI DO#→ RE#m RE MI LA RE SIm MI FA#m
Els
acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.