21 (Acords)

Moriran tots els records

Acords Acords
Judit Neddermann
judit neddermann nua
judit neddermann nua
RE MI DO#m RE SIm MI FA#m

MoriREran tots els reMIcords,
només DO#mserem pols d’esREtrelles.
FiniSImrà qualsevol MInom, qualsevol FA#mgesta.

Fluiran RElliures els MIrius,
s’estenDO#mdran les oceREanes,
volaSImran ocells capMItius racons aFA#mgrestes.

I RE→tot SImtornaMI→DO#ma comenFA#mçar,
miRE→liSImons d’esMI→DO#mtels brillaFA#mran.
FA#→SISom 21 DO#seRE#m→FA#→SIgons.DO#→RE#m
FA#→SISom 21 DO#seRE#m→FA#→SIgons.DO#→RE#m

RE MI DO#m RE SIm MI FA#m

Faran REvia al pas del MIvent
sota DO#mla llum de la RElluna
dunes SImque en un altre MItemps eren teFA#mmudes.

BrotaREran els antics MIcamps,
naixeDO#mran de nou els REboscos,
criaSImtures brunziMIran ja mai venFA#mçudes.

I RE→tot SImtornaMI→DO#ma comenFA#mçar,
miRE→liSImons d’esMI→DO#mtels brillaFA#mran.
FA#→SISom 21 DO#seRE#m→FA#→SIgons.DO#→RE#m
FA#→SISom 21 DO#seRE#m→FA#→SIgons.DO#→RE#m

RE→«Lo SImmeMI→jor DO#mque RE→el SImmundo MI→tiLAene está en los muchos mundos que el mundo contiene: las distintas músicas de la vida, sus dolores y colores, las mil y una maneras de vivir y decir, creer y crear, comer, trabajar, bailar, jugar, amar, sufrir y celebrar».

FA#→SISom 21 DO#seRE#m→FA#→SIgons.DO#→RE#m
FA#→SISom 21 DO#seRE#m→FA#→SIgons.DO#→RE#m
FA#→SISom 21 DO#seRE#m→FA#→SIgons.DO#→RE#m
FA#→SISom 21 DO#seRE#m→FA#→SIgons.DO#→RE#m

RE MI LA RE SIm MI FA#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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