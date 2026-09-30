SImM'han donat trenta monedes
i no sé què n'he de LAfer.
Amic SOLmeu, si les acREceptes,
de bon FA#grat te les dSImaréSI.
Amic MImmeu, si les aREcceptes,
de bon FA#grat te les daSImré.
En tinc la butxaca plena,
no les sents com fan cling-LAcling?
Si no SOLles volguessis REtotes,
les poFA#dríem compaSImrtirSI
o al bar MImde les dues gerREmanes
gastar-FA#les totes en SImvi.
Ell era REtan, LAtan, SImtan, SOLtan, REtan geniLAal,
que se'm fSOLeia insupoRErtable. SOL RE
Tot era SOLbla LAbla SImbla, SOLbla, REblablablaLAbla
i se'n SOLreia de noREsaltres.
M'han SImdonat trenta monedes
i et juro que pesen LAtant,
que si SOLtu no les acREceptes,
les enFA#terro en aquell SImcampSI,
perquè MIms'han quedat verREmelles
de tan FA#tacades de sSImang.
Però és que ell era REtan, LAtan, SImtan, SOLtan, REtan geniLAal,
que se'm fSOLeia insupoRErtable. SOL RE
Tot era SOLbla LAbla SImbla, SOLbla, REblablablaLAbla
i se'n SOLreia de noREsaltres.
Ell era REtan, LAtan, SImtan, SOLtan, REtan geniLAal,
que se'm fSOLeia insupoRErtable. SOL RE
Tot era SOLbla LAbla SImbla, SOLbla, REblablablaLAbla
i se'n SOLreia a la nostra REcara.
No les SImvols per gasLAtar-les en SOLvi?
M'és iSImgual, però aLAparta-les SOLja de LAmiFA#.
SIm LA SOL RE FA# SIm SI MIm RE FA# SIm x2
Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.