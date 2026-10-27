MIDesprés de tantes nits estrellades que ens LAhan convertit en amants. MIDesprés de tantes llargues converses, riaLAlles i jocs de mans.
DO#mPintant mussols a les SIbranques dels arbres, MIcantant a Venus i a LAMart. DO#mDesfem els nusos d'aSIquesta roba FA#m→que tanta MI→nosa ens LAfa.
MISón 5000 nits apreLAnent-te a estimar. MISón 5000 nits comparLAtint soledats. MIFas que senti que LAsoc a casa; d'aquest DO#mmoble un altre caSIlaix. DO#mSón 5000 MInits espeLArant que demà siSIguis al meu cosMItat. MISón 5000 nits apreLAnent-te a estimar. MISón 5000 nits comparLAtint soledats. MIFas que senti que LAsoc a casa; d'aquest DO#mmoble un altre caSIlaix. DO#mSón 5000 MInits espeLArant que demà siSIguis al meu cosMItat.