5000 nits (Acords)

Després de tantes nits estrellades

Acords Acords
Josep Thió
josep thio 5000 nits
josep thio 5000 nits
MIDesprés de tantes nits estrellades
que ens LAhan convertit en amants.
MIDesprés de tantes llargues converses,
riaLAlles i jocs de mans.

DO#mPintant mussols a les SIbranques dels arbres,
MIcantant a Venus i a LAMart.
DO#mDesfem els nusos d'aSIquesta roba
FA#m→que tanta MI→nosa ens LAfa.

MISón 5000 nits apreLAnent-te a estimar.
MISón 5000 nits comparLAtint soledats.
MIFas que senti que LAsoc a casa;
d'aquest DO#mmoble un altre caSIlaix.
DO#mSón 5000 MInits espeLArant
que demà siSIguis al meu cosMItat.
MISón 5000 nits apreLAnent-te a estimar.
MISón 5000 nits comparLAtint soledats.
MIFas que senti que LAsoc a casa;
d'aquest DO#mmoble un altre caSIlaix.
DO#mSón 5000 MInits espeLArant
que demà siSIguis al meu cosMItat.

DO#m MI
LA SI MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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