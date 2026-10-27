La cançó està en tonalitat original; si la transposeu sis semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Em
RE♭vaig despertar al teu costat amb el cap sag FAmnant.
Co
RE♭sint el meu front esquinçat, et vaig sen FAmtir can SOL♭→ RE♭tant. LA♭La la la la. SOLm→Uh! SOL♭Uh! RE♭ LA♭
Jo
RE♭porto xandall i no vaig quasi mai afai FAmtat,
tu
RE♭dus xancles i mitjons. No veus que estem fets l'un FAmper l'al SOL♭→ RE♭tre? LA♭La la la la. SOLm→Uh! SOL♭Uh! RE♭ LA♭ SOL♭ LA♭ x4 SI♭mI 8 FAmpunts i un SOL♭bony LA♭és el que m'ha SI♭mcos FAmtat sa SOL♭ber LA♭el teu nom. SI♭mI 8 FAmpunts i un SOL♭bony LA♭és el que m'ha SI♭mcos FAmtat sa SOL♭ber LA♭el teu nom. RE♭
Co
Jo
tu