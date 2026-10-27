8 punts (Acords)

Em vaig despertar al teu costat amb el cap sagnant

Acords Acords
Quart Primera
quart primera el mon en un cafe
quart primera el mon en un cafe

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu sis semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Em RE♭vaig despertar al teu costat amb el cap sagFAmnant.
CoRE♭sint el meu front esquinçat, et vaig senFAmtir canSOL♭→RE♭tant.
LA♭La la la la. SOLm→Uh! SOL♭Uh! RE♭ LA♭

Jo RE♭porto xandall i no vaig quasi mai afaiFAmtat,
tu RE♭dus xancles i mitjons. No veus que estem fets l'un FAmper l'alSOL♭→RE♭tre?
LA♭La la la la. SOLm→Uh! SOL♭Uh! RE♭ LA♭

SOL♭ LA♭ x4

SI♭mI 8 FAmpunts i un SOL♭bony LA♭és el que m'ha
SI♭mcosFAmtat saSOL♭ber LA♭el teu nom.
SI♭mI 8 FAmpunts i un SOL♭bony LA♭és el que m'ha
SI♭mcosFAmtat saSOL♭ber LA♭el teu nom.

RE♭

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