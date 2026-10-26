La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MI♭maj7Paaa! Pa pa pa. FAPaaa! Pa pa pa. MI♭Paaa! Pa pa pa. SI♭Paaa! Pa pa pa pa SI♭7pa pa pa.
MI♭maj7M'escalfa el sol de febrer, el sento a la REmcara i, com un nen malMI♭criat, entomo els petons que em pesSI♭sigolleixen les SI♭7galtes.
MI♭maj7Amb les ulleres de sol servint-me REmd'escut covard, repasso els maMI♭lucs de totes les noies que SOL♭sus4veig travessant la SOLplaça.
EnamoDOmrat de la mirada fuSOLmgissera d'una estranya, enciDOmsat pensant que MI♭maj7potser DOmmai més la tinFAdré.
I MI♭maj7vaig cantant fluixet pel carrer com REmun babau aquesta cançó que DOmtinc al cap des que m'he llevat i SI♭s'ha enganxat com SI♭7les lleganyes. MI♭maj7Vaig cantant fluixet pel carrer com REmun nen gran aquesta cançó que et DOmvull donar, la porto al damunt i SOLsus4m'agrada. SOL♭
MI♭maj7Paaa! Pa pa pa. FAPaaa! Pa pa pa. MI♭Paaa! Pa pa pa. SI♭Paaa! Pa pa pa pa SI♭7pa pa pa.
MI♭maj7Em bec la pluja de juny com un comREmbinat d'alcohol. La gent s'enMI♭congeix i busca aixopluc fent serSI♭vir les mans de paSI♭7raigües. MI♭maj7Intento no aclucar els ulls, les gotes em REmvan lliscant, però puc veure un MI♭gat rient-se de mi des de SOL♭sus4sota d'un Seat SOLPanda.
FasciDOmnat amb la mirada juSOLmganera que em regales, encanDOmtat sabent que MI♭maj7demà DOmtambé la faFAràs i a batzegades.
I MI♭maj7vaig cantant fluixet pel carrer com REmun babau aquesta cançó que DOmtinc al cap, la porto al damunt com SI♭un perfum que SI♭7mai m'embafa. MI♭maj7Vaig cantant fluixet pel carrer com REmun nen gran aquesta cançó que et DOmvull donar, la porto al damunt i SOLsus4m'agrada. SOL♭
SI♭mFAmSOL♭LA♭FA7
SI♭Poc a poc i a SI♭7batzegades, MI♭maj7vaig cantant pendent de la gent que REmm'està mirant aquesta cançó que et DOmvull donar, la porto al damunt i SOLsus4m'agrada. SOL♭
MI♭maj7Paaa! Pa pa pa. FAPaaa! (A batzegades) Pa pa pa. MI♭Paaa! Pa pa pa. SI♭Paaa! Pa pa pa pa SI♭7pa pa pa. MI♭maj7Paaa! Pa pa pa. FAPaaa! (A batzegades) Pa pa pa. MI♭Paaa! Pa pa pa. SI♭maj7Paaa!