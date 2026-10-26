A batzegades (Acords)

Paaa! Pa pa pa. Paaa!

Acords Acords
Els Pets
els pets com anar al cel i tornar
els pets com anar al cel i tornar

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MI♭maj7Paaa! Pa pa pa. FAPaaa!
Pa pa pa. MI♭Paaa!
Pa pa pa. SI♭Paaa!
Pa pa pa pa SI♭7pa pa pa.

MI♭maj7M'escalfa el sol de febrer, el sento a la
REmcara i, com un nen malMI♭criat, entomo els petons
que em pesSI♭sigolleixen les SI♭7galtes.

MI♭maj7Amb les ulleres de sol servint-me
REmd'escut covard, repasso els maMI♭lucs de totes les noies
que SOL♭sus4veig travessant la SOLplaça.

EnamoDOmrat de la mirada fuSOLmgissera d'una estranya,
enciDOmsat pensant que MI♭maj7potser DOmmai més la tinFAdré.

I MI♭maj7vaig cantant fluixet pel carrer com REmun babau
aquesta cançó que DOmtinc al cap
des que m'he llevat i SI♭s'ha enganxat com SI♭7les lleganyes.
MI♭maj7Vaig cantant fluixet pel carrer com REmun nen gran
aquesta cançó que et DOmvull donar,
la porto al damunt i SOLsus4m'agrada. SOL♭

MI♭maj7Paaa! Pa pa pa. FAPaaa!
Pa pa pa. MI♭Paaa!
Pa pa pa. SI♭Paaa!
Pa pa pa pa SI♭7pa pa pa.

MI♭maj7Em bec la pluja de juny com
un comREmbinat d'alcohol. La gent s'enMI♭congeix i busca aixopluc
fent serSI♭vir les mans de paSI♭7raigües.
MI♭maj7Intento no aclucar els ulls, les gotes
em REmvan lliscant, però puc veure un MI♭gat rient-se de mi
des de SOL♭sus4sota d'un Seat SOLPanda.

FasciDOmnat amb la mirada juSOLmganera que em regales,
encanDOmtat sabent que MI♭maj7demà DOmtambé la faFAràs i a batzegades.

I MI♭maj7vaig cantant fluixet pel carrer com REmun babau
aquesta cançó que DOmtinc al cap,
la porto al damunt com SI♭un perfum que SI♭7mai m'embafa.
MI♭maj7Vaig cantant fluixet pel carrer com REmun nen gran
aquesta cançó que et DOmvull donar,
la porto al damunt i SOLsus4m'agrada. SOL♭

SI♭m FAm SOL♭ LA♭ FA7

SI♭Poc a poc i a SI♭7batzegades,
MI♭maj7vaig cantant pendent de la gent que REmm'està mirant
aquesta cançó que et DOmvull donar,
la porto al damunt i SOLsus4m'agrada. SOL♭

MI♭maj7Paaa! Pa pa pa. FAPaaa! (A batzegades)
Pa pa pa. MI♭Paaa!
Pa pa pa. SI♭Paaa!
Pa pa pa pa SI♭7pa pa pa.
MI♭maj7Paaa! Pa pa pa. FAPaaa! (A batzegades)
Pa pa pa. MI♭Paaa!
Pa pa pa. SI♭maj7Paaa!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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