REQuan no puguis LAmés, recorda: SImtot acabaSOLrà algun dia, REun dia arribaLArem ben SImalt. SOL
RESi ara és més fosc LAque al desembre, SImla llum que ve ja SOLés a la vora, REun dia arribarem a LAdalt. I SImsaps… SOL
LAmQue recordam els dies aSOLmquells, seguts al davant del no res, LAmdient-nos que SOLmno haurem perdut. LAmI recordarem els dies doSOLmlents units per tot el que calgués, LAmperò sempre érem SImjo i LAtu.
I REseguirem uLAnits, per SImsempre tu amb SOLmi, semREpre amb un LAbraç SImvolant pel SOLcel. I REseguirem uLAnits, per SImsempre tu amb SOLmi, semREpre amb un LAbraç SImvolant pel SOLcel.