A dalt (Acords)

Quan no puguis més, recorda

Acords Acords
Vic Mirallas i Messengers
RE LA SIm SOL

REQuan no puguis LAmés, recorda:
SImtot acabaSOLrà algun dia,
REun dia arribaLArem ben SImalt. SOL

RESi ara és més fosc LAque al desembre,
SImla llum que ve ja SOLés a la vora,
REun dia arribarem a LAdalt. I SImsaps… SOL

LAmQue recordam els dies aSOLmquells, seguts al davant del no res,
LAmdient-nos que SOLmno haurem perdut.
LAmI recordarem els dies doSOLmlents units per tot el que calgués,
LAmperò sempre érem SImjo i LAtu.

I REseguirem uLAnits, per SImsempre tu amb SOLmi,
semREpre amb un LAbraç SImvolant pel SOLcel.
I REseguirem uLAnits, per SImsempre tu amb SOLmi,
semREpre amb un LAbraç SImvolant pel SOLcel.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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