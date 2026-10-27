Intro:
SOLm RE x4 SOLmQue els meus ulls avui despertin
veient la teva mi
RErada, jo...
A Déu
SOLmdemano que la mare no se DOmmori,
que el meu
REpare em recordi.
A Déu
SOLmdemano que tu et quedis a la DOmvora,
jo no vull que tu
REte'n vagis la vida.
A Déu
SOLmdemano que l'ànima no des DOmcansi
si t'estimo to
REta la meva vida. SOLmI pels dies que a mi em queden
i les nits que mai ar
REriben, jo...
A Déu
SOLmdemano i pels fills que arri DOmbaran
i els néts que en
REcara no coneixes.
A
SOLmdéu demano que al meu poble ja no DOmvessi
tanta sang i que
REla lluita perduri.
A Déu
SOLmdemano que l'ànima no des DOmcansi
si t'estimo to
REta la meva vida. SOLmUna mica més de SOL♭mvida per donar-te, FAjo el meu cor sencer vol MImdria entregar-te, SOLmuna mica més de SOL♭mvida per donar-te, FAi abraçar-te ja per MImsempre i quedar-me. MI♭Una mica més de REvida, jo...
A Déu de
SI♭mano que si jo moro, sigui d'a FAmor
i si m'enamoro, sigui de
SOLmtu i que donis veu
a aquest cor tren
FAcat. Jo cada dia
a Déu de
SI♭mano que si jo moro, sigui d'a FAmor
i si m'enamoro, sigui de
SOLmtu i que donis veu
a aquest cor tren
FAcat. Jo cada dia a Déu de SOLmmano, RE
a Déu de
SOLmma REno... SOLm RE SOLm RE SOLmQue els meus ulls avui despertin
veient la teva mi
RErada, jo...
A Déu de
SOLmmano que la mare no se DOmmori,
que el meu
REpare em recordi.
A Déu
SOLmdemano que tu et quedis a la DOmvora,
jo no vull que tu
REte'n vagis la vida.
A Déu
SOLmdemano que l'ànima no des DOmcansi
si t'estimo to
REta la meva vida. SOLmUna mica més de SOL♭mvida per donar-te, FAjo el meu cor sencer vol MImdria entregar-te, SOLmuna mica més de SOL♭mvida per donar-te, FAi abraçar-te ja per MImsempre i quedar-me. MI♭Una mica més de REvida, jo...
A Déu de
SI♭mano que si jo moro, sigui d'a FAmor
i si m'enamoro, sigui de
SOLmtu i que donis veu
a aquest cor tren
FAcat. Jo cada dia
a Déu de
SI♭mano que si jo moro, sigui d'a FAmor
i si m'enamoro, sigui de
SOLmtu i que donis veu
a aquest cor tren
FAcat. Jo cada dia a Déu de SOLmmano.
A Déu de
SI♭mano que si jo moro, sigui d'a FAmor
i si m'enamoro, sigui de
SOLmtu i que donis veu
a aquest cor tren
FAcat. Jo cada dia
a Déu de
SI♭mano que si jo moro, sigui d'a FAmor
i si m'enamoro, sigui de
SOLmtu i que donis veu
a aquest cor tren
FAcat. Jo cada dia a Déu de SOLmmano.
veient la teva mi
A Déu
que el meu
A Déu
jo no vull que tu
A Déu
si t'estimo to
i les nits que mai ar
A Déu
i els néts que en
A
tanta sang i que
A Déu
si t'estimo to
A Déu de
i si m'enamoro, sigui de
a aquest cor tren
a Déu de
i si m'enamoro, sigui de
a aquest cor tren
a Déu de
veient la teva mi
A Déu de
que el meu
A Déu
jo no vull que tu
A Déu
si t'estimo to
A Déu de
i si m'enamoro, sigui de
a aquest cor tren
a Déu de
i si m'enamoro, sigui de
a aquest cor tren
A Déu de
i si m'enamoro, sigui de
a aquest cor tren
a Déu de
i si m'enamoro, sigui de
a aquest cor tren