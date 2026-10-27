A Déu demano (Acords)

Que els meus ulls avui despertin

Acords Acords
Projecte Mut
Intro: SOLm RE x4

SOLmQue els meus ulls avui despertin
veient la teva miRErada, jo...

A Déu SOLmdemano que la mare no se DOmmori,
que el meu REpare em recordi.

A Déu SOLmdemano que tu et quedis a la DOmvora,
jo no vull que tu REte'n vagis la vida.

A Déu SOLmdemano que l'ànima no desDOmcansi
si t'estimo toREta la meva vida.

SOLmI pels dies que a mi em queden
i les nits que mai arREriben, jo...

A Déu SOLmdemano i pels fills que arriDOmbaran
i els néts que enREcara no coneixes.

A SOLmdéu demano que al meu poble ja no DOmvessi
tanta sang i que REla lluita perduri.

A Déu SOLmdemano que l'ànima no desDOmcansi
si t'estimo toREta la meva vida.

SOLmUna mica més de SOL♭mvida per donar-te,
FAjo el meu cor sencer volMImdria entregar-te,
SOLmuna mica més de SOL♭mvida per donar-te,
FAi abraçar-te ja per MImsempre i quedar-me.
MI♭Una mica més de REvida, jo...

A Déu deSI♭mano que si jo moro, sigui d'aFAmor
i si m'enamoro, sigui de SOLmtu i que donis veu
a aquest cor trenFAcat. Jo cada dia
a Déu deSI♭mano que si jo moro, sigui d'aFAmor
i si m'enamoro, sigui de SOLmtu i que donis veu
a aquest cor trenFAcat. Jo cada dia a Déu deSOLmmano, RE
a Déu deSOLmmaREno...

SOLm RE SOLm RE

SOLmQue els meus ulls avui despertin
veient la teva miRErada, jo...

A Déu deSOLmmano que la mare no se DOmmori,
que el meu REpare em recordi.

A Déu SOLmdemano que tu et quedis a la DOmvora,
jo no vull que tu REte'n vagis la vida.

A Déu SOLmdemano que l'ànima no desDOmcansi
si t'estimo toREta la meva vida.

SOLmUna mica més de SOL♭mvida per donar-te,
FAjo el meu cor sencer volMImdria entregar-te,
SOLmuna mica més de SOL♭mvida per donar-te,
FAi abraçar-te ja per MImsempre i quedar-me.
MI♭Una mica més de REvida, jo...

A Déu deSI♭mano que si jo moro, sigui d'aFAmor
i si m'enamoro, sigui de SOLmtu i que donis veu
a aquest cor trenFAcat. Jo cada dia
a Déu deSI♭mano que si jo moro, sigui d'aFAmor
i si m'enamoro, sigui de SOLmtu i que donis veu
a aquest cor trenFAcat. Jo cada dia a Déu deSOLmmano.
A Déu deSI♭mano que si jo moro, sigui d'aFAmor
i si m'enamoro, sigui de SOLmtu i que donis veu
a aquest cor trenFAcat. Jo cada dia
a Déu deSI♭mano que si jo moro, sigui d'aFAmor
i si m'enamoro, sigui de SOLmtu i que donis veu
a aquest cor trenFAcat. Jo cada dia a Déu deSOLmmano.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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