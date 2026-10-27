A final de mes (Acords)

Acords de la cançó "A final de mes" de Maria Jaume amb Núria Graham

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume voltes i voltes
maria jaume voltes i voltes
LAReals com fanSOLtasmes de ciuFA#mtat, MIm
LAhumans abraSOLçats en un terFA#mrat, MIm
LAi per s'espai aSOLeri passa oFA#mratge com no ha pasSOLsat en anys:
FA7són dies esFA#mtranys.

MImUn futur inLAcert,
SImde carrers deSOLserts,
MImde supermerLAcats oberts.

La REfi del món a fiMImnal de mes.
DesFA#mprés, què MImmés?
La REfi del món a fiMImnal de mes:
tu i FA#mjo hi SOLsom.

LALes quatre paSOLrets s'han enfonFA#msat, MIm
però dins el meu LAcap, distàncies SOLde segureFA#mtat. MIm
LAI ara els diaSOLgrames parlen FA#mcom si fos SOLfa dos anys:
FA7són dies esFA#mtranys.

MImUn futur inLAcert,
SImde carrers deSOLserts,
MImde supermerLAcats oberts.

La REfi del món a fiMImnal de mes.
DesFA#mprés, què SOLmés?
La REfi del món a fiMImnal de mes:
tu i FA#mjo hi SOLsom.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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