LAReals com fanSOLtasmes de ciuFA#mtat, MIm
LAhumans abraSOLçats en un terFA#mrat, MIm
LAi per s'espai aSOLeri passa oFA#mratge com no ha pasSOLsat en anys:
FA7són dies esFA#mtranys.
MImUn futur inLAcert,
SImde carrers deSOLserts,
MImde supermerLAcats oberts.
La REfi del món a fiMImnal de mes.
DesFA#mprés, què MImmés?
La REfi del món a fiMImnal de mes:
tu i FA#mjo hi SOLsom.
LALes quatre paSOLrets s'han enfonFA#msat, MIm
però dins el meu LAcap, distàncies SOLde segureFA#mtat. MIm
LAI ara els diaSOLgrames parlen FA#mcom si fos SOLfa dos anys:
FA7són dies esFA#mtranys.
MImUn futur inLAcert,
SImde carrers deSOLserts,
MImde supermerLAcats oberts.
La REfi del món a fiMImnal de mes.
DesFA#mprés, què SOLmés?
La REfi del món a fiMImnal de mes:
tu i FA#mjo hi SOLsom.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.