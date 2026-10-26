A força de nits (Acords)

A força de nits m'estimo la vida

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach nu
lluis llach nu
DO

A força de REmnits m'esSOLtimo la DOvida
i d'ella en vaig REmfent la SOLmillor aDOmiga,
a LA7cops de veREmritats,
a SOLcops de DOmentides;
un LA7poc em fa REmmal,
un SOLpoc em DOfascina.

A força de REmnits SOLinvento les DOalbes
que cada maREmSOLdesvetllen la DOplana,
i esLA7pero el seu REmcrit
que em SOLdigui "és DOara"
per LA7ser al seu REmcostat,
si SOLserveixo DOencara.

I mentres aprenc el preu d'un LA#anhel,
l'espasme del LA7plor, l'alfabet del REmcrit,
i així faig del FAtemps el meu MImaliat,
que cada LAmsegon m'aRE7costa al deSOLmà.

A força de REmnits SOLenvejo el nou DOdia,
malgrat els REmbotxins de SOLraons i de DOvides.
No oLA7blideu cap REmnom:
SOLcaldrà fer DOmemòria
per LA7no reREmpetir
el SOLpas d'una DOhistòria.

I mentres aprenc el preu d'un LA#anhel,
l'alfabet del LA7crit, l'espasme del REmplor,
i així faig del FAtemps el meu MImaliat,
que cada seLAmgon m'aRE7costa al deSOLmà.

A força de REmnits SOLm'estimo la DOvida
i d'ella en vaig REmfent la SOLmillor DOamiga,
a LA7cops de veREmritats,
a SOLcops de DOmentides;
un LA7poc em fa REmmal,
un SOLpoc em DOfascina.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi