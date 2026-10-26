DO
A força de REmnits m'esSOLtimo la DOvida
i d'ella en vaig REmfent la SOLmillor aDOmiga,
a LA7cops de veREmritats,
a SOLcops de DOmentides;
un LA7poc em fa REmmal,
un SOLpoc em DOfascina.
A força de REmnits SOLinvento les DOalbes
que cada maREmtí SOLdesvetllen la DOplana,
i esLA7pero el seu REmcrit
que em SOLdigui "és DOara"
per LA7ser al seu REmcostat,
si SOLserveixo DOencara.
I mentres aprenc el preu d'un LA#anhel,
l'espasme del LA7plor, l'alfabet del REmcrit,
i així faig del FAtemps el meu MImaliat,
que cada LAmsegon m'aRE7costa al deSOLmà.
A força de REmnits SOLenvejo el nou DOdia,
malgrat els REmbotxins de SOLraons i de DOvides.
No oLA7blideu cap REmnom:
SOLcaldrà fer DOmemòria
per LA7no reREmpetir
el SOLpas d'una DOhistòria.
I mentres aprenc el preu d'un LA#anhel,
l'alfabet del LA7crit, l'espasme del REmplor,
i així faig del FAtemps el meu MImaliat,
que cada seLAmgon m'aRE7costa al deSOLmà.
A força de REmnits SOLm'estimo la DOvida
i d'ella en vaig REmfent la SOLmillor DOamiga,
a LA7cops de veREmritats,
a SOLcops de DOmentides;
un LA7poc em fa REmmal,
un SOLpoc em DOfascina.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.