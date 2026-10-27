Si
RE♭vols jugar
com
RE♭un gatet
a
LA♭nem a terra,
pre
RE♭para't bé: RE♭braços i cames
hem
RE♭d'aixecar.
Veu
LA♭ràs que "diver"
que és gate
RE♭jar.
Una
LA♭mà, REl'altra RE♭mà
aixe
LA♭quem, REgate RE♭jem;
ara
LA♭un peu, REl'altre RE♭peu,
enda
LA♭vant, REgate RE♭jant.
I si
RE♭tu vols,
podem
RE♭jugar LA♭a fer de gos,
a fer
RE♭de gat.
Si
RE♭fas de gos. RE♭ Guau, guau, guau! LA♭Si fas de gat.
Miau, miau, miau,
RE♭miau!
Una
LA♭mà, REl'altra RE♭mà
aixe
LA♭quem, REgate RE♭jem;
ara
LA♭un peu, REl'altre RE♭peu,
enda
LA♭vant, REgate RE♭jant.
com
a
pre
hem
Veu
que és gate
Una
aixe
ara
enda
I si
podem
a fer
Si
Miau, miau, miau,
Una
aixe
ara
enda