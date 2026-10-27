A gatejar (Acords)

Si vols jugar

Acords Acords
Dàmaris Gelabert
Si RE♭vols jugar
com RE♭un gatet
aLA♭nem a terra,
preRE♭para't bé:
RE♭braços i cames
hem RE♭d'aixecar.
VeuLA♭ràs que "diver"
que és gateRE♭jar.

Una LA♭mà, REl'altra RE♭
aixeLA♭quem, REgateRE♭jem;
ara LA♭un peu, REl'altre RE♭peu,
endaLA♭vant, REgateRE♭jant.

I si RE♭tu vols,
podem RE♭jugar
LA♭a fer de gos,
a fer RE♭de gat.
Si RE♭fas de gos.
RE♭ Guau, guau, guau!
LA♭Si fas de gat.
Miau, miau, miau, RE♭miau!

Una LA♭mà, REl'altra RE♭
aixeLA♭quem, REgateRE♭jem;
ara LA♭un peu, REl'altre RE♭peu,
endaLA♭vant, REgateRE♭jant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi