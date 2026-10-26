A l'estiu quan són les nou (Acords)

A l'estiu, quan són les nou

Acords Acords
Raimon
raimon rellotge d emocions
raimon rellotge d emocions
LAm MI LA

LAmA l'estiu, quan són les nou.

MISón les set hores LAmde sol
MIaquí, per LAmara.

LAmA l'hivern, quan són les nou.

MISón les vuit hores LAmde sol LA
MIaquí, per LAmara. LA

MICom m'envaeix el cos la teua absència,
LAcom desaprenc les coses que sabia,
MIcom cada nit que passa i cada dia
LAsent el desig de la teua presència.
MISent el desig de LAla teua presència.
MIA voltes pense que sense tu
LAno hagués fet res, mai de la vida.
MIA voltes pense que amb tu
LAno faré res mai de la vida.
MIQuan pense que pense aLAquestes coses,
MIpense que soc un desLAfici LAmenamorat.

LAmA l'estiu, quan són les nou.

MISón les set hores LAmde sol
MIaquí, per LAmara.

LAmA l'hivern, quan són les nou.

MISón les vuit hores LAmde sol
MIaquí, per LAmara.

Per a que tu pugues ser MItu
LAjo no he deixat de ser jo,
MIper a que jo puga ser jo
LAtu no has deixat de ser tu:
MItu i jo hem volgut
LAsempre ser-ne dos.
MITu i jo hem volgut
LAsempre ser-ne dos.

MIEl temps cantat, el temps contat,
LAel temps comptat, que ara em queda
MIi que no sé si el cantaré, si el contaré,
LAsi el comptaré, ni si me'n queda.
MINi si me'n LAqueda. LAm

LAmA l'estiu, quan són les nou.

MISón les set hores LAmde sol
MIaquí, per LAmara.

LAmA l'hivern, quan són les nou.

MISón les vuit hores LAmde sol
MIaquí, per LAmara, per ara.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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