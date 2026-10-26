MISón les vuit hores LAmde sol LA MIaquí, per LAmara. LA
MICom m'envaeix el cos la teua absència, LAcom desaprenc les coses que sabia, MIcom cada nit que passa i cada dia LAsent el desig de la teua presència. MISent el desig de LAla teua presència. MIA voltes pense que sense tu LAno hagués fet res, mai de la vida. MIA voltes pense que amb tu LAno faré res mai de la vida. MIQuan pense que pense aLAquestes coses, MIpense que soc un desLAfici LAmenamorat.
LAmA l'estiu, quan són les nou.
MISón les set hores LAmde sol MIaquí, per LAmara.
LAmA l'hivern, quan són les nou.
MISón les vuit hores LAmde sol MIaquí, per LAmara.
Per a que tu pugues ser MItu LAjo no he deixat de ser jo, MIper a que jo puga ser jo LAtu no has deixat de ser tu: MItu i jo hem volgut LAsempre ser-ne dos. MITu i jo hem volgut LAsempre ser-ne dos.
MIEl temps cantat, el temps contat, LAel temps comptat, que ara em queda MIi que no sé si el cantaré, si el contaré, LAsi el comptaré, ni si me'n queda. MINi si me'n LAqueda. LAm
LAmA l'estiu, quan són les nou.
MISón les set hores LAmde sol MIaquí, per LAmara.
LAmA l'hivern, quan són les nou.
MISón les vuit hores LAmde sol MIaquí, per LAmara, per ara.