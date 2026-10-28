La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MImJunts, REvàrem començar-ho MImjunts.
SImSempre esperant la gran hòsLAmtia,
SImsempre volent estar a MImpunt.
REFarMImcits de REfatigues i MImd'amor,
SImsempre tan atents a LAmla cosa,
SImsempre vigilant el MImforn.
Pa-Pa-REParaDOnoics preciMImosos,
pe-pe-REper a DOqui SIploureu?
Tan bé i SItan bonic…
A l'univers li sua. MIm(a LAml'uSInivers li sua)
MImTan maco i ben parit… (a LAml'uniSIvers li sua)
MImsi ets príncep o bandit… (a LAml'uniSIvers li sua)
MImfills de puta i eixerits… (a LAml'uniSIvers li sua)
MImtant si ets pobre com si ets ric… (a LAml'uniSIvers li sua)
MImsi ets religiós o escèpLAmtic…
A SIl'univers li MImsua.
RE MIm RE MIm SIm LAm SIm MIm
RE MIm RE MIm SIm LAm SIm MIm
RECanMImsats, REcomencem a estar canMImsats.
SImSempre hem anat a la nostra, LAm
SImsempre ens hem comptat MIma part.
REViMImvim REcom soldats enMImfarlopats,
SImsempre som en peu de LAmguerra,
SImsempre acabem a esMImclats.
Pa-Pa-REParaDOnoics preciMImosos,
pe-pe-REper a DOquè SIreseu?
Tant SItemps, tan deprimits,
tan clar i SItots ho hem vist.
A l'univers li sua. MIm(a LAml'uSInivers li sua)
MImSi ets digne o ets un frau… LAm(a l'uniSIvers li sua)
MImsi ets l'amo o ets l'esclau… (a LAml'uniSIvers li sua)
MImsi vius tranquil i estàs en pau… (a LAml'uniSIvers li sua)
MImamb un diploma o un postgrau… (a LAml'uniSIvers li sua)
MImsi tot depèn d'un dau… (a LAml'uniSIvers li sua)
MImMargalida o Maripau… (a LAml'uniSIvers li sua)
MImuna donzella o un gripau… LAm
A SIl'univers li MImsua.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.