A la
SOLmcurva del Morrot,
cap a
MI♭mig camí del Port
on Mont
DOmjuïc i el Prat es fonen
en ter
REreny guanyat al mar,
deixa
SOLmrem el món intacte,
passe
SI♭jant un cos tot MI♭nou
amb l'à
DOmnima adormi MI♭da
en el
REllit del més profund.
Allà
DOmbufa un vent serè,
pode
SOLmrós i musical,
i és més
REcurta la distància
des del
SOLmcel i des del SOL7mar,
i amb la
DOmveu més afinada,
harmoni
SOLmosa i singular,
canta
MI♭ran la "rumba REblanca"
que tant de
DOmtemps han anat cer SOLmcant.
No vol
DOmdran tornar al camí
que els
SOLmha fet tan ignorants,
una
REperspectiva nova
s'obri
SOLmrà en un ins SOL7tant.
Ani
DOmmals, plantes i humans
no tro
SOLmbaran la seva pau
rode
REjats pels superbiosos
que al món
SOLmhan volgut canvi SOL7ar.
Allà
DOmbufa un vent serè,
pode
SOLmrós i musical,
i és més
REcurta la distància
des del
SOLmcel i des del SOL7mar,
i amb la
DOmveu més afinada,
harmoni
SOLmosa i singular,
canta
MI♭ran la "rumba REblanca"
que tant de
DOmtemps han anat cer SOLmcant.
Canta
MI♭ran la "rumba REblanca"
que tant de
DOmtemps han anat cer SOLmcant.
cap a
on Mont
en ter
deixa
passe
amb l'à
en el
Allà
pode
i és més
des del
i amb la
harmoni
canta
que tant de
No vol
que els
una
s'obri
Ani
no tro
rode
que al món
Allà
pode
i és més
des del
i amb la
harmoni
canta
que tant de
Canta
que tant de