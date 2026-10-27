A la curva del Morrot (Acords)

A la curva del Morrot

Acords Acords
Gato Pérez
gato perez romesco
gato perez romesco
A la SOLmcurva del Morrot,
cap a MI♭mig camí del Port
on MontDOmjuïc i el Prat es fonen
en terREreny guanyat al mar,
deixaSOLmrem el món intacte,
passeSI♭jant un cos tot MI♭nou
amb l'àDOmnima adormiMI♭da
en el REllit del més profund.

Allà DOmbufa un vent serè,
podeSOLmrós i musical,
i és més REcurta la distància
des del SOLmcel i des del SOL7mar,
i amb la DOmveu més afinada,
harmoniSOLmosa i singular,
cantaMI♭ran la "rumba REblanca"
que tant de DOmtemps han anat cerSOLmcant.

No volDOmdran tornar al camí
que els SOLmha fet tan ignorants,
una REperspectiva nova
s'obriSOLmrà en un insSOL7tant.

AniDOmmals, plantes i humans
no troSOLmbaran la seva pau
rodeREjats pels superbiosos
que al món SOLmhan volgut canviSOL7ar.

Allà DOmbufa un vent serè,
podeSOLmrós i musical,
i és més REcurta la distància
des del SOLmcel i des del SOL7mar,
i amb la DOmveu més afinada,
harmoniSOLmosa i singular,
cantaMI♭ran la "rumba REblanca"
que tant de DOmtemps han anat cerSOLmcant.

CantaMI♭ran la "rumba REblanca"
que tant de DOmtemps han anat cerSOLmcant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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