A la deriva (Acords)

Tenim el cor a prova de bales

Acords Acords
Txarango
txarango de vent i ales
txarango de vent i ales
SOLm DOm FA SOLm x2

MI♭Tenim el cor a SI♭prova de bales,
FAun horitzó, SOLmtambé unes ales.
MI♭Hem vist caure SI♭la frontera
FAi en el teu SOLmcos de pols d'estrelles.

MI♭Hem desfet SI♭tots els camins.
FAHem après SOLmde l'infinit.
MI♭Mica en mica, com SI♭balla la vida,
FAballarem SOLmaquesta nit.

AtraDOmpar la lluna plena,
creuar MI♭junts tota la terra
buscant SI♭un REmnou MI♭món.

RebenDOmtar tots els rellotges,
apaMI♭gar el motor ferotge,
comenSI♭çar REmde MI♭nou.

SOLmUoh! MI♭Que la SI♭vida es pari
FAfins que surti el SOLmsol. MI♭Uoh!
SI♭Junts a FAla deriva.
SOLmUoh! MI♭Que la SI♭vida esclati
FAcom nosaltres SOLmdos. MI♭UoSI♭h...uFAoh!

SOLm

MI♭De Luther King, de SI♭Víctor Jara,
FAportem els somnis del SOLmChe Guevara.
MI♭Hem vingut a SI♭trencar els marcs.
FATenim les ales de SOLmla Rosa Parks.

AtraDOmpar la lluna plena,
creuar MI♭junts tota la terra
buscant SI♭un REmnou MI♭món.

RebenDOmtar tots els rellotges,
apaMI♭gar el motor ferotge,
comenSI♭çar REmde MI♭nou.

SOLmUoh! MI♭Que la SI♭vida es pari
FAfins que surti el SOLmsol. MI♭Uoh!
SI♭Junts a FAla deriva.
SOLmUoh! MI♭Que la SI♭vida esclati
FAcom nosaltres SOLmdos. MI♭UoSI♭h...uFAoh!

SOLm DOm FA SOLm x2

MI♭Que SI♭quan FAtu SOLmbaMI♭lles es desSI♭fan les hoFAres, el temps millora.
MI♭SenSI♭to FAcom SOLmles MI♭àSI♭niFAmes s'animen.
MI♭Puc SI♭veure FAcom SOLmvoMI♭len i troben SI♭una nova FAveu de llibertat que sona.
MI♭BoSI♭nes FAviSOLmbraMI♭cions SI♭per toFAtes les persones.

MI♭CamiSI♭nem FAsemSOLmpre MI♭junts SI♭amb REla mà al cor.
MI♭Som el SI♭poFAble SOLmviu, la MI♭flaSI♭ma REen la foscor.
MI♭Som un paiSI♭satge FAde SOLmvida MI♭que SI♭crida REi no oblida.
MI♭Som la sorSI♭tiFAda SOLmagraMI♭ïSI♭da REdesfent mentides.
MI♭USI♭na FAlluiSOLmta MI♭comSI♭parREtida!

SOLmUoh! MI♭Que la SI♭vida es pari
FAfins que surti el SOLmsol. MI♭Uoh!
SI♭Junts a FAla deriva.
SOLmUoh! MI♭Que la SI♭vida esclati
FAcom nosaltres SOLmdos. MI♭UoSI♭h...uFAoh!

SOLm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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