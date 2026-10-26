MI♭Tenim el cor a SI♭prova de bales, FAun horitzó, SOLmtambé unes ales. MI♭Hem vist caure SI♭la frontera FAi en el teu SOLmcos de pols d'estrelles.
MI♭Hem desfet SI♭tots els camins. FAHem après SOLmde l'infinit. MI♭Mica en mica, com SI♭balla la vida, FAballarem SOLmaquesta nit.
AtraDOmpar la lluna plena, creuar MI♭junts tota la terra buscant SI♭un REmnou MI♭món.
RebenDOmtar tots els rellotges, apaMI♭gar el motor ferotge, comenSI♭çar REmde MI♭nou.
SOLmUoh! MI♭Que la SI♭vida es pari FAfins que surti el SOLmsol. MI♭Uoh! SI♭Junts a FAla deriva. SOLmUoh! MI♭Que la SI♭vida esclati FAcom nosaltres SOLmdos. MI♭UoSI♭h...uFAoh!
SOLm
MI♭De Luther King, de SI♭Víctor Jara, FAportem els somnis del SOLmChe Guevara. MI♭Hem vingut a SI♭trencar els marcs. FATenim les ales de SOLmla Rosa Parks.
AtraDOmpar la lluna plena, creuar MI♭junts tota la terra buscant SI♭un REmnou MI♭món.
RebenDOmtar tots els rellotges, apaMI♭gar el motor ferotge, comenSI♭çar REmde MI♭nou.
SOLmUoh! MI♭Que la SI♭vida es pari FAfins que surti el SOLmsol. MI♭Uoh! SI♭Junts a FAla deriva. SOLmUoh! MI♭Que la SI♭vida esclati FAcom nosaltres SOLmdos. MI♭UoSI♭h...uFAoh!
SOLmDOmFASOLm x2
MI♭Que SI♭quan FAtu SOLmbaMI♭lles es desSI♭fan les hoFAres, el temps millora. MI♭SenSI♭to FAcom SOLmles MI♭àSI♭niFAmes s'animen. MI♭Puc SI♭veure FAcom SOLmvoMI♭len i troben SI♭una nova FAveu de llibertat que sona. MI♭BoSI♭nes FAviSOLmbraMI♭cions SI♭per toFAtes les persones.
MI♭CamiSI♭nem FAsemSOLmpre MI♭junts SI♭amb REla mà al cor. MI♭Som el SI♭poFAble SOLmviu, la MI♭flaSI♭ma REen la foscor. MI♭Som un paiSI♭satge FAde SOLmvida MI♭que SI♭crida REi no oblida. MI♭Som la sorSI♭tiFAda SOLmagraMI♭ïSI♭da REdesfent mentides. MI♭USI♭na FAlluiSOLmta MI♭comSI♭parREtida!
SOLmUoh! MI♭Que la SI♭vida es pari FAfins que surti el SOLmsol. MI♭Uoh! SI♭Junts a FAla deriva. SOLmUoh! MI♭Que la SI♭vida esclati FAcom nosaltres SOLmdos. MI♭UoSI♭h...uFAoh!