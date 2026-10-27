A la frontera (Acords)

Silenci fred de molts segles

Acords Acords
Legendari
legendari terra de somiadors
legendari terra de somiadors
Intro: MIm DO RE x2

MImSilenci DOfred de molts REsegles,
MImcants, plors i DOcrits amb la REboira.
MImEnmig d’una DOmultitud de RErunes,
MImentre cants i DOllegendes prohiREbides.

SOLSento esFA#/REpurnes a dins MImmeu gravitant pel meu cos.
SOLEncanteFA#/REris de passió MImque suren en el aire
DOes claven a la REpell
i em fan pensar en MImtu.

Miro els teus DOulls perREduts
MImen un present DOobliREdat.
MImRecupero el record DOi la promeREsa
MImd’aquella nit de desembre DOa la fronteREra.

SOLSento esFA#/REpurnes a dins MImmeu gravitant pel meu cos.
SOLEncanteFA#/REris de passió MImque suren en el aire
DOes claven a la REpell
i em fan pensar en MImtu.

DOEt vaig agaREfar de la MImmà,
DOel temps es REfa esfuMImmar.
DOVaig reteREnir aquell MIminstant
DOfins un alREtre adéu. MIm

SOLSento esFA#/REpurnes a dins MImmeu gravitant pel meu cos.
SOLEncanteFA#/REris de passió MImque suren en el aire
DOes claven a la REpell
i em fan pensar en MImtu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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