Intro:
MIm DO RE x2 MImSilenci DOfred de molts REsegles, MImcants, plors i DOcrits amb la REboira. MImEnmig d’una DOmultitud de RErunes, MImentre cants i DOllegendes prohi REbides. SOLSento es FA#/ REpurnes a dins MImmeu gravitant pel meu cos. SOLEncante FA#/ REris de passió MImque suren en el aire DOes claven a la REpell
i em fan pensar en
MImtu.
Miro els teus
DOulls per REduts MImen un present DOobli REdat. MImRecupero el record DOi la prome REsa MImd’aquella nit de desembre DOa la fronte REra. SOLSento es FA#/ REpurnes a dins MImmeu gravitant pel meu cos. SOLEncante FA#/ REris de passió MImque suren en el aire DOes claven a la REpell
i em fan pensar en
MImtu. DOEt vaig aga REfar de la MImmà, DOel temps es REfa esfu MImmar. DOVaig rete REnir aquell MIminstant DOfins un al REtre adéu. MIm SOLSento es FA#/ REpurnes a dins MImmeu gravitant pel meu cos. SOLEncante FA#/ REris de passió MImque suren en el aire DOes claven a la REpell
i em fan pensar en
MImtu.
i em fan pensar en
Miro els teus
i em fan pensar en
i em fan pensar en