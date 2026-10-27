LA♭Buidaré bé l'ampolla fins que em posi ben trist i desDOmprés et trucaré per explicar-te: RE♭maj7cap d'elles tenia la teva cara, per FAmtot arreu veia la teva cara, et diré LA♭més de 20 raons de DOmper què tots els nous amb els que estiguis o DOmestaràs no valen res, no valen shit. RE♭Però tu això ja ho saps, FAmno t'ho he de repetir. El LA♭pare diu que no em veu bé, que està preocupat. Porto dies arDOmribant de mañaneo col·locat Però què vols que RE♭faci si, quan el cervell no pensa, és l'únic FAmmoment que no recordo que tu ja no estàs aquí, MI♭ que tu has SI♭mmarxat? Però no vols FAmmarxar, baby. Ens hem de deixar de LA♭fer mal. MI♭
DOmTornem a estar els dos sense roLA♭7ba. LA♭T'explico la història més trista que mai t'he explicat, DOmde l'amor més pur, d'aquell que, quan separa, fa tant LA♭7mal.
MI♭Que busques la cura anant de bar en bar per FAmrespondre les preguntes que el temps no ha solucionat, un LA♭crio que deu disculpes per no ser racional. DOmL'ànima està en pena, és un dilema mental. RE♭Perquè no entendreu mai el vincle que existia. No ho entendreu FAmmai, no heu sentit això en la vostra puta vida. Si LA♭passessin tres vides, MI♭a la quarta jo també t'escolliria.
LA♭DOmLA♭FAm
LA♭Quedar-se vora al foc avui no ens crema. DOmLes baixes són altes perquè avui estàs a la meva LA♭vera.
Sembla que RE♭Déu et va posar a la terra perquè troRE♭bés la pau en tanta guerra. LA♭Quedar-se vora al foc avui no ens crema. DOmLes baixes són altes perquè avui estàs a la meva SI♭mvera.
FAmLa pèrdua ha fet SI♭mcadenes. FAmHo sento, encara les porto lligaSI♭mdes per darrere.
LA♭DOmSI♭mFAm
LA♭Buidaré bé l'ampolla fins que em posi ben trist i desDOmprés et trucaré per explicar-te: cap d'eFAmlles. MI♭RE♭MI♭