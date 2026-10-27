A la meva vera (Acords)

Buidaré bé l'ampolla fins que em posi ben trist

Acords Acords
31 FAM
31 fam x si ens veiem en una altra vida
31 fam x si ens veiem en una altra vida
LA♭ DOm FAm SI♭m RE♭

MI♭

LA♭Buidaré bé l'ampolla fins que em posi ben trist
i desDOmprés et trucaré per explicar-te:
RE♭maj7cap d'elles tenia la teva cara,
per FAmtot arreu veia la teva cara,
et diré LA♭més de 20 raons
de DOmper què tots els nous amb els que estiguis
o DOmestaràs no valen res, no valen shit.
RE♭Però tu això ja ho saps,
FAmno t'ho he de repetir.
El LA♭pare diu que no em veu bé, que està preocupat.
Porto dies arDOmribant de mañaneo col·locat
Però què vols que RE♭faci si, quan el cervell no pensa,
és l'únic FAmmoment que no recordo que tu ja no estàs aquí, MI♭
que tu has SI♭mmarxat?
Però no vols FAmmarxar, baby.
Ens hem de deixar de LA♭fer mal. MI♭

DOmTornem a estar els dos sense roLA♭7ba.
LA♭T'explico la història més trista que mai t'he explicat,
DOmde l'amor més pur, d'aquell que, quan separa, fa tant LA♭7mal.

MI♭Que busques la cura anant de bar en bar
per FAmrespondre les preguntes que el temps no ha solucionat,
un LA♭crio que deu disculpes per no ser racional.
DOmL'ànima està en pena, és un dilema mental.
RE♭Perquè no entendreu mai el vincle que existia.
No ho entendreu FAmmai, no heu sentit això en la vostra puta vida.
Si LA♭passessin tres vides,
MI♭a la quarta jo també t'escolliria.

LA♭ DOm LA♭ FAm

LA♭Quedar-se vora al foc avui no ens crema.
DOmLes baixes són altes perquè avui estàs a la meva LA♭vera.

Sembla que RE♭Déu et va posar a la terra
perquè troRE♭bés la pau en tanta guerra.
LA♭Quedar-se vora al foc avui no ens crema.
DOmLes baixes són altes perquè avui estàs a la meva SI♭mvera.

FAmLa pèrdua ha fet SI♭mcadenes.
FAmHo sento, encara les porto lligaSI♭mdes per darrere.

LA♭ DOm SI♭m FAm

LA♭Buidaré bé l'ampolla fins que em posi ben trist
i desDOmprés et trucaré per explicar-te:
cap d'eFAmlles. MI♭ RE♭ MI♭

LA♭ DO FAm MI♭ RE♭ MI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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