DONo hi ha pressa, tu tranquil, que estàs LAmbé allà on estàs. No FAcorris tant, no t’esSOLpera ningú i ho saps. DOJo estic bé, no patigueu, aquí LAml’aire és diferent, aiFAxí ho sent. Pau, naSOLtura i bons aliments.
FAÉs molt senSOLzill: jo vull LAmveure els esSOLtels a la nit. FAOh! Ho senSOLto molt, no vull LAmser un llunàtic SOLa un àtic, FAés molt poc SOLdiplomàtic.
DONo voldria abandoSOLnar una bona cosLAmtum que és viure estimant FAla munSOLtanya. DOSí, un dia baixaSOLré, ens emborratxaLAmrem, tu et quedaràs i jo FAme n’aSOLniré.
DODOsus4
DOLluny del centre capital, més conLAmtent no hi puc estar. Vull FAviure al natural, tu entre SOLformigó i asfalt.
DOL’ansietat no sé què és. La LAmbrisa em calma la ment. I FAcom m’has d’esperar, si el fum SOLem cau malament?
FAÉs molt senSOLzill: jo vull LAmveure els esSOLtels a la nit. FAOh! Ho senSOLto molt, no vull LAmser un llunàtic SOLa un àtic, FAés molt poc SOLdiplomàtic.
DONo voldria abandoSOLnar una bona cosLAmtum que és viure estimant FAla munSOLtanya. DOSí, un dia baixaSOLré, ens emborratxaLAmrem, tu et quedaràs i jo FAme n’aSOLniré.
DODOsus4
DONo hi ha pressa, tu tranquil, que estàs LAmbé allà on estàs. No FAcorris tant, no t’esSOLpera ningú i ho saps. DOJo estic bé, no patigueu, aquí el LAmcel és diferent, aiFAxí ho sent. Pau, naSOLtura i bons aliments.
FAÉs molt senSOLzill: jo vull LAmveure els esSOLtels a la nit. FAOh! Ho senSOLto molt, no vull LAmser un llunàtic SOLa un àtic, FAés molt poc SOLdiplomàtic.
DONo voldria abandoSOLnar una bona cosLAmtum que és viure estimant FAla munSOLtanya. DOSí, un dia baixaSOLré, ens emborratxaLAmrem, tu et quedaràs i jo FAme n’aSOLniré. DONo voldria abandoSOLnar una bona cosLAmtum que és viure estimant FAla munSOLtanya. DOSí, un dia baixaSOLré, ens emborratxaLAmrem, tu et quedaràs i jo FAme n’aSOLniré.