A la muntanya (Acords)

No hi ha pressa, tu tranquil

Acords Acords
Projecte Mut
projecte mut ido
projecte mut ido
DO DOsus4 x2

DONo hi ha pressa, tu tranquil,
que estàs LAmbé allà on estàs.
No FAcorris tant, no t’esSOLpera ningú i ho saps.
DOJo estic bé, no patigueu,
aquí LAml’aire és diferent,
aiFAxí ho sent. Pau, naSOLtura i bons aliments.

FAÉs molt senSOLzill: jo vull LAmveure els esSOLtels a la nit.
FAOh! Ho senSOLto molt, no vull LAmser un llunàtic SOLa un àtic,
FAés molt poc SOLdiplomàtic.

DONo voldria abandoSOLnar una bona cosLAmtum
que és viure estimant FAla munSOLtanya.
DOSí, un dia baixaSOLré, ens emborratxaLAmrem,
tu et quedaràs i jo FAme n’aSOLniré.

DO DOsus4

DOLluny del centre capital,
més conLAmtent no hi puc estar.
Vull FAviure al natural, tu entre SOLformigó i asfalt.

DOL’ansietat no sé què és.
La LAmbrisa em calma la ment.
I FAcom m’has d’esperar, si el fum SOLem cau malament?

FAÉs molt senSOLzill: jo vull LAmveure els esSOLtels a la nit.
FAOh! Ho senSOLto molt, no vull LAmser un llunàtic SOLa un àtic,
FAés molt poc SOLdiplomàtic.

DONo voldria abandoSOLnar una bona cosLAmtum
que és viure estimant FAla munSOLtanya.
DOSí, un dia baixaSOLré, ens emborratxaLAmrem,
tu et quedaràs i jo FAme n’aSOLniré.

DO DOsus4

DONo hi ha pressa, tu tranquil,
que estàs LAmbé allà on estàs.
No FAcorris tant, no t’esSOLpera ningú i ho saps.
DOJo estic bé, no patigueu,
aquí el LAmcel és diferent,
aiFAxí ho sent. Pau, naSOLtura i bons aliments.

FAÉs molt senSOLzill: jo vull LAmveure els esSOLtels a la nit.
FAOh! Ho senSOLto molt, no vull LAmser un llunàtic SOLa un àtic,
FAés molt poc SOLdiplomàtic.

DONo voldria abandoSOLnar una bona cosLAmtum
que és viure estimant FAla munSOLtanya.
DOSí, un dia baixaSOLré, ens emborratxaLAmrem,
tu et quedaràs i jo FAme n’aSOLniré.
DONo voldria abandoSOLnar una bona cosLAmtum
que és viure estimant FAla munSOLtanya.
DOSí, un dia baixaSOLré, ens emborratxaLAmrem,
tu et quedaràs i jo FAme n’aSOLniré.

DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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