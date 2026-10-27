A la
LAmplaça del Sol vaig SOLmaj7sentir-hi
bategar una prima
SImvera, fent-me MImpas
entre l'olor dels teus cap
LAm7vespres.
Que em
REcosies a petons,
que
SImfeies teu el meu món sent tu i MI7jo.
A la
LAmplaça del Sol pots SOLmaj7fer-hi volar coloms
sense
SImpressa sota MIml'ombra dels balcons,
fem un
LAm7"droom" en un racó, vull fer REmeva l'escalfor
del teu
SImcos MI7tendre.
A la
LAmplaça recordo al recor REdar-te que a cada
canto
SImnada pot brollar-hi una MImcançó. MI7
I no
LAmem diguis que no, que jo REvoldria cantar-te
una rum
SImba al cor de Gràcia per espantar els teus MImmalsons. MI7 LAm RE SIm MI7 LAmRecordo el temps de facul REtat, el sentiment
de ser immor
SImtals creient-nos nostra la ciu MI7tat. LAmNits que acabaven per fer- REme un xic més gran,
si et declaro
SImla guerra, vull que acabi al meu so MI7fà. LAmCamino lent, que avui és per sempre,
no hi
REha millor coixí que la falda i el teu ventre SImquan es tracta de no anar a dor MI7mir. LAmLa matinada és menys freda si ets amb REmi,
juro no enamo
SImrar-me si m'abraces fins al MI7llit.
A la
LAmplaça recordo al recor REdar-te que a cada
canto
SImnada pot brollar-hi una MImcançó. MI7
I no
LAmem diguis que no, que jo REvoldria cantar-te
una rum
SImba al cor de Gràcia per espantar els teus MImmalsons. MI7 LAm RE SIm MI7
A la
LAmplaça recordo al recor REdar-te que a cada
canto
SImnada pot brollar-hi una MImcançó. MI7
I no
LAmem diguis que no, que jo REvoldria cantar-te
una rum
SImba al cor de Gràcia per espantar els teus MImmalsons. MI7
A la
LAmplaça recordo al recor REdar-te que a cada
canto
SImnada pot brollar-hi una MImcançó. MI7
I no
LAmem diguis que no, que jo REvoldria cantar-te
una rum
SImba al cor de Gràcia per espantar els teus MImmalsons. MI7 LAm RE MIm MI7
bategar una prima
entre l'olor dels teus cap
Que em
que
A la
sense
fem un
del teu
A la
canto
I no
una rum
de ser immor
si et declaro
no hi
juro no enamo
A la
canto
I no
una rum
A la
canto
I no
una rum
A la
canto
I no
una rum