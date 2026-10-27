A la plaça del sol (Acords)

A la plaça del Sol vaig sentir-hi

Acords Acords
Bonobos
bonobos animalanima
bonobos animalanima
A la LAmplaça del Sol vaig SOLmaj7sentir-hi
bategar una primaSImvera, fent-me MImpas
entre l'olor dels teus capLAm7vespres.
Que em REcosies a petons,
que SImfeies teu el meu món sent tu i MI7jo.

A la LAmplaça del Sol pots SOLmaj7fer-hi volar coloms
sense SImpressa sota MIml'ombra dels balcons,
fem un LAm7"droom" en un racó, vull fer REmeva l'escalfor
del teu SImcos MI7tendre.

A la LAmplaça recordo al recorREdar-te que a cada
cantoSImnada pot brollar-hi una MImcançó. MI7
I no LAmem diguis que no, que jo REvoldria cantar-te
una rumSImba al cor de Gràcia per espantar els teus MImmalsons. MI7

LAm RE SIm MI7

LAmRecordo el temps de faculREtat, el sentiment
de ser immorSImtals creient-nos nostra la ciuMI7tat.
LAmNits que acabaven per fer-REme un xic més gran,
si et declaro SImla guerra, vull que acabi al meu soMI7fà.

LAmCamino lent, que avui és per sempre,
no hi REha millor coixí que la falda i el teu ventre
SImquan es tracta de no anar a dorMI7mir.
LAmLa matinada és menys freda si ets amb REmi,
juro no enamoSImrar-me si m'abraces fins al MI7llit.

A la LAmplaça recordo al recorREdar-te que a cada
cantoSImnada pot brollar-hi una MImcançó. MI7
I no LAmem diguis que no, que jo REvoldria cantar-te
una rumSImba al cor de Gràcia per espantar els teus MImmalsons. MI7

LAm RE SIm MI7

A la LAmplaça recordo al recorREdar-te que a cada
cantoSImnada pot brollar-hi una MImcançó. MI7
I no LAmem diguis que no, que jo REvoldria cantar-te
una rumSImba al cor de Gràcia per espantar els teus MImmalsons. MI7
A la LAmplaça recordo al recorREdar-te que a cada
cantoSImnada pot brollar-hi una MImcançó. MI7
I no LAmem diguis que no, que jo REvoldria cantar-te
una rumSImba al cor de Gràcia per espantar els teus MImmalsons. MI7

LAm RE MIm MI7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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