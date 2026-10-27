Era la platja DOmun REmseMI♭cret REmde DOmcalç SI♭un blanc MI♭bressol FApel vesSI♭pre; d'un cop tots FAdos MI♭volguérem REm→DOmbeuSI♭re, REmla sal no ens MI♭va calmar FAla SI♭set. D'un cop tots FAdos MI♭volguérem REm→DOmbeuSI♭re, REmla sal no ens MI♭va calmar FAla SI♭set.
Tu i jo escriguéDOmrem REmel MI♭seu nom REmde DOmnit SI♭sobre l'areMI♭na blanFAca; SI♭ un vent s'alFAçà geMI♭lós REm7a DOml'alSI♭ba REmi va esborMI♭rar d'un FA7cop l'esSI♭crit. Un vent s'alFAçà geMI♭lós REm7a FAl'alSI♭ba REmi va esborMI♭rar d'un FA7cop l'esSI♭crit.
Quina alegriDOma, REmquiMI♭na forREmça al DOmcor, SI♭al comenMI♭çar la FA7vida! SI♭ El temps dugué FAuna MI♭altra REm7mida DOm7SI♭ deiREmxant més MI♭calm el FA7nostre SI♭vol. El temps dugué FAuna MI♭altra REm7mida DOm7SI♭ deiREmxant més MI♭calm el FAnostre SI♭vol.