A la platja (Acords)

Era la platja un secret de calç

Acords Acords
Maria del Mar Bonet
maria del mar bonet el las
maria del mar bonet el las
SOL MI♭ SI♭ FA SI♭ FA SI♭ MI♭ SI♭

Era la platja DOmun REmseMI♭cret REmde DOmcalç
SI♭un blanc MI♭bressol FApel vesSI♭pre;
d'un cop tots FAdos MI♭volguérem REm→DOmbeuSI♭re,
REmla sal no ens MI♭va calmar FAla SI♭set.
D'un cop tots FAdos MI♭volguérem REm→DOmbeuSI♭re,
REmla sal no ens MI♭va calmar FAla SI♭set.

Tu i jo escriguéDOmrem REmel MI♭seu nom REmde DOmnit
SI♭sobre l'areMI♭na blanFAca; SI♭
un vent s'alFAçà geMI♭lós REm7a DOml'alSI♭ba
REmi va esborMI♭rar d'un FA7cop l'esSI♭crit.
Un vent s'alFAçà geMI♭lós REm7a FAl'alSI♭ba
REmi va esborMI♭rar d'un FA7cop l'esSI♭crit.

Quina alegriDOma, REmquiMI♭na forREmça al DOmcor,
SI♭al comenMI♭çar la FA7vida! SI♭
El temps dugué FAuna MI♭altra REm7mida DOm7 SI♭
deiREmxant més MI♭calm el FA7nostre SI♭vol.
El temps dugué FAuna MI♭altra REm7mida DOm7 SI♭
deiREmxant més MI♭calm el FAnostre SI♭vol.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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