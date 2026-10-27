SIQuin plor més gran que duc a dins del meu poc cos. Quin raig de foc que sent a dintre LAd’ell. Que fort que bufa el vent aquesta nit suau. Quines coses més esMItranyes que passen prop de LAmi. ¿Què passa ací on MIsóc, que tinc regust de SIres?
SIVaig i anem passant, anem i vaig passant. Vaig i anem compartint sense cap noveLAtat, poc a poc els minuts. Poc a poquet l’hivern. Tots passant un caMImí, havent-ne tants i LAtants, i tantes coses MImés que neixen cada insSItant. Ah! La vida…
LAmEncara espere RE7tant de SOLtu DOque esperant SI7mor amb MItu. LAmEncara espere RE7tant de SOLtu DOque esperant SI7mor amb MItu.
SIMil trencaments de viure, mils i mils d’enemics. Tot contra tota vida. Colps amaLAgats. Muntanyes de paranys. Enganys i més enganys. Paraules sense MIlletra. Imatges sense LAvida. I un arma prop la MImà, pel que passe deSImà.
LAmEspere tant i RE7tant de tu que SOLno mato el meu DOcos. SeSI7gueixo amb MItots. LAmEspere tant i RE7tant de tu que SOLno mato el meu DOcos. SeSI7gueixo amb MItots.
SIUn pensament, però, per aquells que estaranjunts a tots i tots junts… Per aquells que ara esLAtan tan lluny, però tan a prop, tan a dins de nosaltres. Aquells que fan posMIsible l’esperança de LAviure, morint a cada insMItant. Un dia qualseLAvol serà la vida i MItots! Serà la vida i SItots!
LAmPer tant i tantes coses RE7més, SOL seDOguim. Us SI7espeMIrem! LAmPer tant i tantes coses RE7més, SOL seDOguim. Us SI7espeMIrem!
SICante a la vida plena, des de la vida buida. Tanque els ulls, baixe el cap. La sang em puja al LAcap. I el cor em diu que sí. El cervell diu que sí. I tot en mi és un MIsí que mai no acabaLArà. Canto la vida–MIsi. Canto la vida–SIsi, LAsí, SIsí, sí.