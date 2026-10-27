DOQuin plor més gran que duc DOa dins del meu poc cos. DOQuin raig de foc que sento DOa dintre meu.
DOQuè fort que bufa el vent DOaquesta nit suau. DOQuines coses més estranyes que passen prop SOLde mi.
DOQuè passa aquí on soc, DOque tinc regust de res?
DOVaig i anem passant, DOanem i vaig passant. DOVaig i anem compartint sense cap noSOLvetat.
Poc a poc els FAminuts, poc a poquet l'hiSOLvern. Tots passant un FAcamí havent-ne tants i SOLtants, i tantes coses FAmés que neixen cada insSOLtant.
DOmEncara espero tant SOLde tu, que esperant moro amb SOL7tu.
DOMil trencaments de viure, DOmils i mils d'enemics. DOTot contra tota vida. Cops aSOLmagats.
Muntanyes de FAparanys. Enganys i més FAenganys. Paraules sense FAlletra. Imatges sense SOLvida. I un arma prop la FAmà, pel que passi FAdemà.
DOmEspero tant i tant SOLde tu, que no mato el meu SOL7cos. Segueixo amb SOLtots.
DOUn pensament, però, DOper aquells que estaran DOjunts a tots i tots junts... Per aquells que aSOLra estan DOtan lluny però tan a prop, DOtan a dins de nosaltres.
Aquells que fan posFAsible l'esperança de SOLviure, morint a cada insFAtant.
Un dia qualseSOLvol serà la vida i SOLtots! Serà la vida i SOLtots!
DOCanto a la vida plena, DOdes de la vida buida. DOTanco els ulls, baixo el cap. La sang em puja al SOLcap. DOI el cor em diu que sí. DOEl cervell diu que sí. I tot en mi és un FAsí que mai no acabaSOLrà. Canto a la vida, FAsí! DOCanto a la vida, sí! Canto a la vida, SOLsí!
DOCanto a la vida plena, DOdes de la vida buida. DOTanco els ulls, baixo el cap. La sang em puja al SOLcap. DOI el cor em diu que sí. DOEl cervell diu que sí. I tot en mi és un FAsí que mai no acabaSOLrà. Canto a la vida, FAsí! DOCanto a la vida, sí! Canto a la vida, SOLsí!