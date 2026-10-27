A la voreta del foc (Acords)

A la voreta del foc

Acords Acords
Alosa
A la SOLvoreta del foc,
compto els dies de tarREdor.
A la SOLvoreta del foc,
la calor m'escalfa el SOLcos.
A la SOLvoreta del foc,
cremo tots aquells reREcords
en què SOLtu em somreies,
jo et somreia i fèiem junts SOLl'amor.

A la SOLvoreta del foc,
els dies es fan més REcurts.
A la SOLvoreta del foc,
il·lumino aquest raSOLcó.
A la SOLvoreta del foc,
tots aquests mesos d'esREtiu
han queSOLdat enrere
i tot allò que fèiem ja no és SOLviu.

A la SOLvoreta del foc,
se m'acaben els lluREmins.
A la SOLvoreta del foc,
tiro llenya d'aquests SOLpins.
A la SOLvoreta del foc,
puc seure tranquil·laREment
amb la consSOLciència tranquil·la
si t'esborro de la SOLment.

A la SOLvoreta del foc,
ara fa massa caRElor.
A la SOLvoreta del foc,
ja no hi llenço més SOLcarbó.
A la SOLvoreta del foc,
ja no sento res per REtu,
i reSOLsulta que aquest temps
pensant en tu ha estat perSOLdut.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi