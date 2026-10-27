A la
SOLvoreta del foc,
compto els dies de tar
REdor.
A la
SOLvoreta del foc,
la calor m'escalfa el
SOLcos.
A la
SOLvoreta del foc,
cremo tots aquells re
REcords
en què
SOLtu em somreies,
jo et somreia i fèiem junts
SOLl'amor.
A la
SOLvoreta del foc,
els dies es fan més
REcurts.
A la
SOLvoreta del foc,
il·lumino aquest ra
SOLcó.
A la
SOLvoreta del foc,
tots aquests mesos d'es
REtiu
han que
SOLdat enrere
i tot allò que fèiem ja no és
SOLviu.
A la
SOLvoreta del foc,
se m'acaben els llu
REmins.
A la
SOLvoreta del foc,
tiro llenya d'aquests
SOLpins.
A la
SOLvoreta del foc,
puc seure tranquil·la
REment
amb la cons
SOLciència tranquil·la
si t'esborro de la
SOLment.
A la
SOLvoreta del foc,
ara fa massa ca
RElor.
A la
SOLvoreta del foc,
ja no hi llenço més
SOLcarbó.
A la
SOLvoreta del foc,
ja no sento res per
REtu,
i re
SOLsulta que aquest temps
pensant en tu ha estat per
SOLdut.
compto els dies de tar
A la
la calor m'escalfa el
A la
cremo tots aquells re
en què
jo et somreia i fèiem junts
A la
els dies es fan més
A la
il·lumino aquest ra
A la
tots aquests mesos d'es
han que
i tot allò que fèiem ja no és
A la
se m'acaben els llu
A la
tiro llenya d'aquests
A la
puc seure tranquil·la
amb la cons
si t'esborro de la
A la
ara fa massa ca
A la
ja no hi llenço més
A la
ja no sento res per
i re
pensant en tu ha estat per