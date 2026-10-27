A les palpentes (Acords)

LA / SIm / RE / LA MI7 //

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell refugi
sergi carbonell refugi
LA SIm RE LA MI7

LACom puc seguir ballant si sovint no sé qui hi ha rere el mirall,
comptant caREda defecte que veig en mi,
buscant a les SImpalpentes MI7sortir d’aquí?
LACom pots seguir ballant si ja no sé ni què ni com ni quan?
Sovint tinc REpor de perdre’m en anar tirant
i espero a SImles palpentes MI7que siguis davant.
EsFA#mpero que em ceMI/SOL#deixis aquest LAball. RE#♭5

AbraREçar les teves pors, ofeLArir-me a tu descalç,
ballar un FA#7vals tot i saber que et puc fer SImmal.
Et proMI/SOL#meto vigilar i a la terLAra nua diMI/SOL#buixar el teu nom, FA#7
i en espirals giSImrar, si va girant el MI/SOL#món,
seguir-te en aquest LAvals fins MI/SOL#que em bategui el cor FA#m7
i els teus SI7peus no trepitjar.
REEspero aMIprendre’t a baLAllar, deREsitjo aprenMIdre’t a ballar. LA

Com puc REseguir ballant si m’ofega LAl’egoisme d’aquest món?
Sovint perFA#7do la fe en la humaniSImtat,
aiMI/SOL#xeco el cap i LAtrobo un MI/SOL#cel de plom. FA#7
I per sort SImarribes MI/SOL#tu
i REem dius que cal seLAguir aquest compàs,
que sense FA#7l’alegria estem perSImduts,
que MI/SOL#arribarà el dia LAque el MI/SOL#cel s’obrirà. FA#7
Espero que em SImcedeixis aquest MI/SOL#ball.

AbraREçar les teves pors, ofeLArir-me a tu descalç,
ballar un FA#7vals tot i saber que et puc fer SImmal.
Et proMI/SOL#meto vigilar i a la terLAra nua diMI/SOL#buixar el teu nom, FA#7
i en espirals giSImrar, si va girant el MI/SOL#món,
seguir-REte en aquest vals fins que LAem bategui el cor
i els FA#7teus peus no trepitSImjar.
EspeMI/SOL#ro aprendre’t a ballar, deLAsitjo aMI/SOL#prendre’t a ballar, FA#7
espero aSImprendre’t a baMI/SOL#llar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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