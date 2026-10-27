LACom puc seguir ballant si sovint no sé qui hi ha rere el mirall, comptant caREda defecte que veig en mi, buscant a les SImpalpentes MI7sortir d’aquí? LACom pots seguir ballant si ja no sé ni què ni com ni quan? Sovint tinc REpor de perdre’m en anar tirant i espero a SImles palpentes MI7que siguis davant. EsFA#mpero que em ceMI/SOL#deixis aquest LAball. RE#♭5
AbraREçar les teves pors, ofeLArir-me a tu descalç, ballar un FA#7vals tot i saber que et puc fer SImmal. Et proMI/SOL#meto vigilar i a la terLAra nua diMI/SOL#buixar el teu nom, FA#7 i en espirals giSImrar, si va girant el MI/SOL#món, seguir-te en aquest LAvals fins MI/SOL#que em bategui el cor FA#m7 i els teus SI7peus no trepitjar. REEspero aMIprendre’t a baLAllar, deREsitjo aprenMIdre’t a ballar. LA
Com puc REseguir ballant si m’ofega LAl’egoisme d’aquest món? Sovint perFA#7do la fe en la humaniSImtat, aiMI/SOL#xeco el cap i LAtrobo un MI/SOL#cel de plom. FA#7 I per sort SImarribes MI/SOL#tu i REem dius que cal seLAguir aquest compàs, que sense FA#7l’alegria estem perSImduts, que MI/SOL#arribarà el dia LAque el MI/SOL#cel s’obrirà. FA#7 Espero que em SImcedeixis aquest MI/SOL#ball.
AbraREçar les teves pors, ofeLArir-me a tu descalç, ballar un FA#7vals tot i saber que et puc fer SImmal. Et proMI/SOL#meto vigilar i a la terLAra nua diMI/SOL#buixar el teu nom, FA#7 i en espirals giSImrar, si va girant el MI/SOL#món, seguir-REte en aquest vals fins que LAem bategui el cor i els FA#7teus peus no trepitSImjar. EspeMI/SOL#ro aprendre’t a ballar, deLAsitjo aMI/SOL#prendre’t a ballar, FA#7 espero aSImprendre’t a baMI/SOL#llar.