REm SOL DO FA
SIm MI LAm LA
REm SOL DO FA
SIm MI LAm
REmVas marSOLxar no DOsé on,
ni els FAcims ni les SIaus
no et MI7saben les pasLAmses.
REmVas SOLvolar sens dir DOres,
deixant-nos FAnomés
el cant del teu MIriure.
REmNo sé on SOLets, MargaDOlida,
però el FAcant, si t'arriMIba,
MI7pren-lo com LAmun bes.
REmCrida el SOLnom
DOdel teu FAamant,
MIbandera negra al LAmcor.
REm SOL DO FA
SIm MI7 LAm
REm SOL DO FA
SIm MI7 LAm
REmI SOLpotser no saDObràs
que el FAseu cos soMIvint
ens creix a les veLAmnes
REmen SOLllegir el seu DOgest
escrit per FAparets
que ploren la MIhistòria.
REmNo sé on SOLets, MargaDOlida,
però el FAcant, si t'arriMIba,
MI7pren-lo com LAmun bes.
REmCrida el SOLnom
DOdel teu FAamant,
MIbandera negra al LAmcor.
REm SOL DO FA
SIm MI7 LAm
REm SOL DO FA
SIm MI7 LAm
REmI amb aSOLquesta DOcançó
FAreneixi el seu MI7crit
LAmper camps, mars i boscos,
REmi que sigui SOLel seu DOnom
com l'ombra FAfidel
que és nostra a MItothora.
REmNo sé on SOLets, MargaDOlida,
però el FAcant, si t'arriMIba,
MI7pren-lo com LAmun bes.
REmCrida el SOLnom
DOdel teu FAamant,
MIbandera negra al LAmcor.
REmCrida el SOLnom
DOdel teu FAamant,
MIbandera negra al LAmcor.
REm SOL DO FA
SIm MI7 LAm
REm SOL DO FA
SIm MI7 LAm
REm SOL DO FA
SIm MI7 LAm
REm SOL DO FA
SIm MI7 LAm
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.