A peu (Acords)

Des de terra ferma penso milles més enllà

Acords Acords
Blaumut
blaumut equilibri
blaumut equilibri
LA RE LA RE

LADes de terra ferma penso REmilles més enllà
LAi creua algun núREvol foraster.

LANo té paraules, ni maREleta, ni ciutat.
LAPassa de llarg i REs’hi està bé.

FA#m RE LA MI
FA#m RE LA RE
LA RE

LADes de terra ferma tres oREnades de perfil.
LAL’ombra d’un pi té REgust de sal.

La FA#mbrisa crema, mentre el sol ens fa REdormir
i FA#mhi ha caravana per REtornar.

LASoc d’aREquells que viatgen sense LApes
a REllocs on ningú hi ha perdut FA#mres,
a esREtius cada cop més tropiLAcals,
a MIdies que s’encenen per LAl’oest.
SeREguint un camí que m’he invenLAtat
de RElínies de punts per retaFA#mllar,
de REmons que no hi són si ningú els MIveu…
AREvui, com cada dia, vaig a FA#mpeu.

FA#m RE LA MI

LADes de terra ferma vaguen REfrases de cançons
LAi arbres que mai REno tenen fred.

LAMirant finestres des de REdins del menjador,
LAentra ressol REi faig cafè.

SIm RE
FA#mAsseguts, callats, parlant de MItot i de no res.
SIm RE
FA#mHores que s’apaguen i s’enMIcenen i que no veus
mai SImmés. RE
FA#mGires la cullera al maMIteix sentit del temps…
I REs’hi està bé.

LASoc d’aREquells que viatgen sense LApes
a REllocs on ningú hi ha perdut FA#mres,
a esREtius cada cop més tropiLAcals,
a MIdies que s’encenen per LAl’oest.
SeREguint un camí que m’he invenLAtat
de RElínies de punts per retaFA#mllar,
de REmons que no hi són si ningú els MIveu…
AREvui, com cada dia, vaig a FA#mpeu.

FA#m RE LA MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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