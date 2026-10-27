A ple pulmó (Acords)

Tocant el cel, pobles penjats entre les roques

Acords Acords
Xavi Sarrià
MIm SOL DO SOL
DO SOL LAm SI

MImTocant el cel, pobles penjats entre les roques,
SOLmuntanyes aspres, els paisatges que enyores,
LAmun país íntim de silencis i roselles,
SIgegants de pedra a l’horitzó d’ales esteses.

MImAls carrerons, la gent del poble s’organitza,
SOLcolze a colze, persistir és la divisa,
LAmbesos i cànters, trobades i abraçades,
SIel desig de viure plens d’emoció a les cares.

DOI amb l’orgull del nostre tros de MImmón
DOfem volar la vida a ple pulREmó.

I canDOtem poemes i conSOLsignes
sota la SIlluna dels nostres oMImrígens,
i ens eDOmocionen les ganes de SOLviure
quan cridem SIal vent que som irreducMImtibles.
Som peDOtits pobles de grans coSOLratges,
tota la SIforça recau en noMImsaltres.
M’ho reDOcordes tu mentre SOLsomrius
amb la SIrebel·MImlia
de DOsentir-SOLnos vius!

MIm SOL DO SOL
DO SOL LAm SI

MImDormint al ras, el teu cos cru entre les herbes,
SOLromer i espígol, el matí a les parpelles,
LAmcap a la plaça, geranis i muixerangues,
SIitineraris d’un amor curtit pels segles.

MImToquen de tabals, ballen els nans entre les feres,
SOLpunys i pupil·les, nit i foc, danses guerreres,
LAmressonen visques, lluites irreductibles,
SIl’afany de perviure de la terra que estimes.

DOI amb l’orgull del nostre tros de MImmón
DOfem volar la vida a ple pulREmó.

I canDOtem poemes i conSOLsignes
sota la SIlluna dels nostres oMImrígens,
i ens eDOmocionen les ganes de SOLviure
quan cridem SIal vent que som irreducMImtibles.
Som peDOtits pobles de grans coSOLratges,
tota la SIforça recau en noMImsaltres.
M’ho reDOcordes tu mentre SOLsomrius
amb la SIrebel·MImlia
de DOsentir-SOLnos vius!

DO(AuSOLxili).

MIm SOL DO
I amb l’orgull del SOLnostre tros de DOmón SOL
LAmi amb la rebel·lia de SIser petits,
la llar encesa fent SOLcaliu al col·lecDOtiu SOL
LAmque fa la festa perquè el poble SIsobreviu,
tronen els carrers, som la SOLtempesta de l’esDOtiu. SOL

Fins arriSOLbar al DOcim, SOL
LAmfins arribar SIal cim,
vam pinSOLtar de DOroig SOL
LAmel cel dels Ports per reSIsistir,
a conSOLtracorDOrent SOL
LAmvam navegar rebels SIel riu
per la SOLnostra DOgent, SOL
LAmper sentir-SInos vius!
Fins arriSOLbar al DOcim, SOL
LAmfins arribar SIal cim,
a conSOLtracorDOrent SOL
LAmvam navegar rebels SIel riu
per la SOLnostra DOgent, SOL
LAmper sentir-SInos vius!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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