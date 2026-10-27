MImTocant el cel, pobles penjats entre les roques, SOLmuntanyes aspres, els paisatges que enyores, LAmun país íntim de silencis i roselles, SIgegants de pedra a l’horitzó d’ales esteses.
MImAls carrerons, la gent del poble s’organitza, SOLcolze a colze, persistir és la divisa, LAmbesos i cànters, trobades i abraçades, SIel desig de viure plens d’emoció a les cares.
DOI amb l’orgull del nostre tros de MImmón DOfem volar la vida a ple pulREmó.
I canDOtem poemes i conSOLsignes sota la SIlluna dels nostres oMImrígens, i ens eDOmocionen les ganes de SOLviure quan cridem SIal vent que som irreducMImtibles. Som peDOtits pobles de grans coSOLratges, tota la SIforça recau en noMImsaltres. M’ho reDOcordes tu mentre SOLsomrius amb la SIrebel·MImlia de DOsentir-SOLnos vius!
MImSOLDOSOL DOSOLLAmSI
MImDormint al ras, el teu cos cru entre les herbes, SOLromer i espígol, el matí a les parpelles, LAmcap a la plaça, geranis i muixerangues, SIitineraris d’un amor curtit pels segles.
MImToquen de tabals, ballen els nans entre les feres, SOLpunys i pupil·les, nit i foc, danses guerreres, LAmressonen visques, lluites irreductibles, SIl’afany de perviure de la terra que estimes.
DOI amb l’orgull del nostre tros de MImmón DOfem volar la vida a ple pulREmó.
I canDOtem poemes i conSOLsignes sota la SIlluna dels nostres oMImrígens, i ens eDOmocionen les ganes de SOLviure quan cridem SIal vent que som irreducMImtibles. Som peDOtits pobles de grans coSOLratges, tota la SIforça recau en noMImsaltres. M’ho reDOcordes tu mentre SOLsomrius amb la SIrebel·MImlia de DOsentir-SOLnos vius!
DO(AuSOLxili).
MImSOLDO I amb l’orgull del SOLnostre tros de DOmón SOL LAmi amb la rebel·lia de SIser petits, la llar encesa fent SOLcaliu al col·lecDOtiu SOL LAmque fa la festa perquè el poble SIsobreviu, tronen els carrers, som la SOLtempesta de l’esDOtiu. SOL
Fins arriSOLbar al DOcim, SOL LAmfins arribar SIal cim, vam pinSOLtar de DOroig SOL LAmel cel dels Ports per reSIsistir, a conSOLtracorDOrent SOL LAmvam navegar rebels SIel riu per la SOLnostra DOgent, SOL LAmper sentir-SInos vius! Fins arriSOLbar al DOcim, SOL LAmfins arribar SIal cim, a conSOLtracorDOrent SOL LAmvam navegar rebels SIel riu per la SOLnostra DOgent, SOL LAmper sentir-SInos vius!