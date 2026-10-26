SI♭ REm FA
SI♭
No REmsé si és coincidència,
FAperò tot se’n va anar a la merda
quan vas decidir deixar-me per SI♭Sant Joan.
SorREmtir ja em carda mandra,
FAsi no és per anar a veure el Barça,
però el millor per oblidar-te és en SI♭Yamal.
REmL’horòscop no em va dir FA
REmque seria un any tan gris FA
REmi em passo massa hores FA
fent SI♭scroll a l’Instagram.
REmDiuen que vagi al gym, FA
REmcàrdio cada matí FA
i dopamina en vena SI♭
REmper deixar-te de sentir. FA
REmHa estat boFAnic, deixem-ho aquí,
podem ser aSI♭mics.
REmNo ets tu, soc FAjo, t’estimo molt,
però ves-te’n SI♭a prendre pel REmcul!
FA SI♭
REm FA SI♭
REmNo sé si és el karma,
però quan FAha arribat la calma
has penjat la teva foto estiSI♭uejant.
On esREmtaves tu tan guapi
a la barFAqueta del papi
i ara ja no em mola l’EmSI♭pordà.
REmJoder! Que soc feFAliç,
REmpoder-me llevar aiFAxí
REmsense que m’empreFAnyis
amb el SI♭ioga dels matins.
REmQue et dic que soc feliç, FA
REmque és la primera nit FA
REmque no he somiat amb tu FA
ni el teu SI♭missatge maleït.
REmHa estat boFAnic,
REmdeixem-ho aFAquí,
podem ser aSI♭mics.
REmNo ets tu, soc FAjo,
REmt’estimo FAmolt,
però ves-te’n SI♭a prendre pel REmcul!
FA SI♭
REm FA SI♭
DOTanta pasta en teràpia,
DOtantes nits perdent la calma.
REmI la penya taladrant-me:
DO"tranqui, tio, això ja passa".
AFAquesta nit!
S'ha DOdecidit! SI♭
DOTinc la pista preparada,
DOtinc col·legues a la grada
REmaplaudint-me la jugada,
DOaguanteu-me el cubata!
AFAquesta nit!
Soc DOjo que dic!
SI♭A prendre pel REmcul!
FA SI♭
REm FA SI♭
A prendre pel REmcul! FA
SI♭A prendre pel REmcul! FA
SI♭A prendre pel cul!
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