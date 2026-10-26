A prendre pel cul (Acords)

No sé si és coincidència

Acords Acords
Els Catarres
els catarres paracaigudistes
els catarres paracaigudistes
SI♭ REm FA
SI♭

No REmsé si és coincidència,
FAperò tot se’n va anar a la merda
quan vas decidir deixar-me per SI♭Sant Joan.

SorREmtir ja em carda mandra,
FAsi no és per anar a veure el Barça,
però el millor per oblidar-te és en SI♭Yamal.

REmL’horòscop no em va dir FA
REmque seria un any tan gris FA
REmi em passo massa hores FA
fent SI♭scroll a l’Instagram.

REmDiuen que vagi al gym, FA
REmcàrdio cada matí FA
i dopamina en vena SI♭
REmper deixar-te de sentir. FA

REmHa estat boFAnic, deixem-ho aquí,
podem ser aSI♭mics.

REmNo ets tu, soc FAjo, t’estimo molt,
però ves-te’n SI♭a prendre pel REmcul!

FA SI♭
REm FA SI♭

REmNo sé si és el karma,
però quan FAha arribat la calma
has penjat la teva foto estiSI♭uejant.

On esREmtaves tu tan guapi
a la barFAqueta del papi
i ara ja no em mola l’EmSI♭pordà.

REmJoder! Que soc feFAliç,
REmpoder-me llevar aiFA
REmsense que m’empreFAnyis
amb el SI♭ioga dels matins.

REmQue et dic que soc feliç, FA
REmque és la primera nit FA
REmque no he somiat amb tu FA
ni el teu SI♭missatge maleït.

REmHa estat boFAnic,
REmdeixem-ho aFAquí,
podem ser aSI♭mics.

REmNo ets tu, soc FAjo,
REmt’estimo FAmolt,
però ves-te’n SI♭a prendre pel REmcul!

FA SI♭
REm FA SI♭

DOTanta pasta en teràpia,
DOtantes nits perdent la calma.
REmI la penya taladrant-me:
DO"tranqui, tio, això ja passa".
AFAquesta nit!
S'ha DOdecidit! SI♭

DOTinc la pista preparada,
DOtinc col·legues a la grada
REmaplaudint-me la jugada,
DOaguanteu-me el cubata!
AFAquesta nit!
Soc DOjo que dic!
SI♭A prendre pel REmcul!

FA SI♭
REm FA SI♭

A prendre pel REmcul! FA
SI♭A prendre pel REmcul! FA
SI♭A prendre pel cul!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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