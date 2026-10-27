A
DOprop,
les coses que
MImm'importen són a LAmprop,
a prop de casa
FAmeva i del meu DOmón,
a prop del meu car
MImrer, de la meva LAmgent,
a prop de la
FAvida que m'envolta a DOprop.
De la nostra forma
MImde veure el LAmmón,
de la nostra ma
FAnera de ser com DOsom,
de la nostra
MImforma de viure a LAmprop,
de la nostra
FAmanera de riu DOre. DOOhh! MImOhh! LAmOhh! A prop de casa FAmeva i del meu món... DOOhh! MImOhh! LAmOhh! A prop de la vida FAque m'envolta a prop. DOOhh! MImOhh! LAmOhh! De la nostra FAmanera de riure... DOOhh! MImOhh! LAmOhh! A prop a FAprop i sempre a prop. DOLes coses que m'im MImporten són a LAmprop,
a prop dels meus a
FAmics i els meus a DOmors,
a prop dels meus
MImveïns, de tots els meus ger LAmmans,
a prop de tots a
FAquells que m'han vist créixer a DOprop.
De la nostra músi
MImca i el rit LAmme,
de la nostra cultu
FAra sempre viva a DOprop,
de la nostra
MImforma de viure a LAmprop,
de la nostra
FAmanera de riu DOre. DOOhh! MImOhh! LAmOhh! A prop de casa FAmeva i del meu món... DOOhh! MImOhh! LAmOhh! A prop de la vida FAque m'envolta a prop. DOOhh! MImOhh! LAmOhh! De la nostra FAmanera de riure... DOOhh! MImOhh! LAmOhh! A prop a FAprop i sempre a prop. DO MIm LAm FA DO MIm SOL FASegui DOrem, seguirem can MItant, com LAmhem fet sempre, FAsegui DOrem, seguirem to SOLcant, de peus a terra, FAsegui DOrem, seguirem vi MIbrant, a LAmcada festa, FAsegui DOrem, seguirem a SOLprop, com hem fet sempre... FASegui DOrem, a MIprop, com FAhem fet sempre! DOOhh! MImOhh! LAmOhh! A prop de casa FAmeva i del meu món... DOOhh! MImOhh! LAmOhh! A prop de la vida FAque m'envolta a prop. DOOhh! MImOhh! LAmOhh! De la nostra FAmanera de riure... DOOhh! MImOhh! LAmOhh! A prop a FAprop i sempre a prop.
les coses que
a prop de casa
a prop del meu car
a prop de la
De la nostra forma
de la nostra ma
de la nostra
de la nostra
a prop dels meus a
a prop dels meus
a prop de tots a
De la nostra músi
de la nostra cultu
de la nostra
de la nostra