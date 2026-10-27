A prop (Acords)

les coses que m'importen són a prop

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Teràpia de Shock
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A DOprop,
les coses que MImm'importen són a LAmprop,
a prop de casa FAmeva i del meu DOmón,
a prop del meu carMImrer, de la meva LAmgent,
a prop de la FAvida que m'envolta a DOprop.

De la nostra forma MImde veure el LAmmón,
de la nostra maFAnera de ser com DOsom,
de la nostra MImforma de viure a LAmprop,
de la nostra FAmanera de riuDOre.

DOOhh! MImOhh! LAmOhh! A prop de casa FAmeva i del meu món...
DOOhh! MImOhh! LAmOhh! A prop de la vida FAque m'envolta a prop.
DOOhh! MImOhh! LAmOhh! De la nostra FAmanera de riure...
DOOhh! MImOhh! LAmOhh! A prop a FAprop i sempre a prop.

DOLes coses que m'imMImporten són a LAmprop,
a prop dels meus aFAmics i els meus aDOmors,
a prop dels meus MImveïns, de tots els meus gerLAmmans,
a prop de tots aFAquells que m'han vist créixer a DOprop.

De la nostra músiMImca i el ritLAmme,
de la nostra cultuFAra sempre viva a DOprop,
de la nostra MImforma de viure a LAmprop,
de la nostra FAmanera de riuDOre.

DOOhh! MImOhh! LAmOhh! A prop de casa FAmeva i del meu món...
DOOhh! MImOhh! LAmOhh! A prop de la vida FAque m'envolta a prop.
DOOhh! MImOhh! LAmOhh! De la nostra FAmanera de riure...
DOOhh! MImOhh! LAmOhh! A prop a FAprop i sempre a prop.

DO MIm LAm FA DO MIm SOL

FASeguiDOrem, seguirem canMItant, com LAmhem fet sempre,
FAseguiDOrem, seguirem toSOLcant, de peus a terra,
FAseguiDOrem, seguirem viMIbrant, a LAmcada festa,
FAseguiDOrem, seguirem a SOLprop, com hem fet sempre...
FASeguiDOrem, a MIprop, com FAhem fet sempre!

DOOhh! MImOhh! LAmOhh! A prop de casa FAmeva i del meu món...
DOOhh! MImOhh! LAmOhh! A prop de la vida FAque m'envolta a prop.
DOOhh! MImOhh! LAmOhh! De la nostra FAmanera de riure...
DOOhh! MImOhh! LAmOhh! A prop a FAprop i sempre a prop.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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