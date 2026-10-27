A DO prop,

les coses que MIm m'importen són a LAm prop,

a prop de casa FA meva i del meu DO món,

a prop del meu car MIm rer, de la meva LAm gent,

a prop de la FA vida que m'envolta a DO prop.



De la nostra forma MIm de veure el LAm món,

de la nostra ma FA nera de ser com DO som,

de la nostra MIm forma de viure a LAm prop,

de la nostra FA manera de riu DO re.



DO Ohh! MIm Ohh! LAm Ohh! A prop de casa FA meva i del meu món...

DO Ohh! MIm Ohh! LAm Ohh! A prop de la vida FA que m'envolta a prop.

DO Ohh! MIm Ohh! LAm Ohh! De la nostra FA manera de riure...

DO Ohh! MIm Ohh! LAm Ohh! A prop a FA prop i sempre a prop.



DO Les coses que m'im MIm porten són a LAm prop,

a prop dels meus a FA mics i els meus a DO mors,

a prop dels meus MIm veïns, de tots els meus ger LAm mans,

a prop de tots a FA quells que m'han vist créixer a DO prop.



De la nostra músi MIm ca i el rit LAm me,

de la nostra cultu FA ra sempre viva a DO prop,

de la nostra MIm forma de viure a LAm prop,

de la nostra FA manera de riu DO re.



DO Ohh! MIm Ohh! LAm Ohh! A prop de casa FA meva i del meu món...

DO Ohh! MIm Ohh! LAm Ohh! A prop de la vida FA que m'envolta a prop.

DO Ohh! MIm Ohh! LAm Ohh! De la nostra FA manera de riure...

DO Ohh! MIm Ohh! LAm Ohh! A prop a FA prop i sempre a prop.



DO MIm LAm FA DO MIm SOL



FA Segui DO rem, seguirem can MI tant, com LAm hem fet sempre,

FA segui DO rem, seguirem to SOL cant, de peus a terra,

FA segui DO rem, seguirem vi MI brant, a LAm cada festa,

FA segui DO rem, seguirem a SOL prop, com hem fet sempre...

FA Segui DO rem, a MI prop, com FA hem fet sempre!



DO Ohh! MIm Ohh! LAm Ohh! A prop de casa FA meva i del meu món...

DO Ohh! MIm Ohh! LAm Ohh! A prop de la vida FA que m'envolta a prop.

DO Ohh! MIm Ohh! LAm Ohh! De la nostra FA manera de riure...

DO Ohh! MIm Ohh! LAm Ohh! A prop a FA prop i sempre a prop.