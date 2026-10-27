A prop de tu (Acords)

A prop de tu, fins

Acords Acords
Oriol Padrós i Eduard Gener
FA LAm LA# DO

FAA prop de LAmtu, fins
el LA#més profund sento que DOfalla.
FAAquest cop no puc, no em LAmmouré
DOmai LA#més.
FAEls meus amics LAmdiuen
que LA#el millor és que em DOquedi
FAal teu costat. No em LAmmouré
mai LA#més. Oh! Oh! I et quedes amDOb mi.

FA LAm LA# DO

FAA prop LAmde tu,
m'he LA#adonat que és hora de DOtornar
FAd'on jo havia sortit. No em LAmmouré
DOmai LA#més.
FAÉs dur LAmper mi
veuLA#re com has estat tot aDOquest temps
FAesperant per mi. No em LAmmouré
mai LA#més. No. Oh! I et quedes amDOb mi.

FA LAm LA# DO

LA#AgaDOfaré el proFAper tren de LAm→matiREmnada
LA#perquè DOtorno cap a FA→caMIm→sa. REm→ DO→
LA#Tots els meus DOmalsons
els he llenFA→çat per MIm→el caREmmí, DO
perLA#què ja no tinc dubtes:
a casa em quedaDOré...

FAA prop de LAmtu, fins
el LA#més profund sento que DOfalla.
FAAquest cop no puc, no em LAmmouré
DOmai LA#més.
FAEls meus amics LAmdiuen
que LA#el millor és que em DOquedi
FAal teu costat. No em LAmmouré
mai LA#més. Oh! Oh! I et quedes amDOb mi.

FA LAm LA# DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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