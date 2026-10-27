FAA prop de LAmtu, fins el LA#més profund sento que DOfalla. FAAquest cop no puc, no em LAmmouré DOmai LA#més. FAEls meus amics LAmdiuen que LA#el millor és que em DOquedi FAal teu costat. No em LAmmouré mai LA#més. Oh! Oh! I et quedes amDOb mi.
FALAmLA#DO
FAA prop LAmde tu, m'he LA#adonat que és hora de DOtornar FAd'on jo havia sortit. No em LAmmouré DOmai LA#més. FAÉs dur LAmper mi veuLA#re com has estat tot aDOquest temps FAesperant per mi. No em LAmmouré mai LA#més. No. Oh! I et quedes amDOb mi.
FALAmLA#DO
LA#AgaDOfaré el proFAper tren de LAm→matiREmnada LA#perquè DOtorno cap a FA→caMIm→sa. REm→DO→ LA#Tots els meus DOmalsons els he llenFA→çat per MIm→el caREmmí, DO perLA#què ja no tinc dubtes: a casa em quedaDOré...
FAA prop de LAmtu, fins el LA#més profund sento que DOfalla. FAAquest cop no puc, no em LAmmouré DOmai LA#més. FAEls meus amics LAmdiuen que LA#el millor és que em DOquedi FAal teu costat. No em LAmmouré mai LA#més. Oh! Oh! I et quedes amDOb mi.