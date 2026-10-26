DO SOL LAm
DO SOL FA
DOSi no SOLvas molt de presLAmsa
FApels volSOLtants del meu carLAmrer,
DOveuràs les SOLcases blanLAmques
i FAun bar que SOLestà sempre oLAmbert.
FABicicleSOLtes que van DOamunt i aLAmvall,
FAque travessen SOLtot el parc, LAm
FAuna esSOLglésia molt a DOprop del LAmmar,
FAi carrers amb nom de sant. SOL
DOSi no SOLvas molt de presLAmsa
FAi mires al SOLteu, voltant LAm
DOveuràs porSOLtes obertes LAm
FAque et conviSOLden a pasLAmsar.
FADigue'm SOLsi el carDOrer fa olor de LAmmar,
FAsi fan soroll SOLels finesLAmtrons,
FAsi les siSOLrenes soDOnen cap al LAmtard,
FAsi a les terrasses hi ha SOLcoloms.
Si vas a DOprop SOLdel mar, FA
DOsi veus a la SOLmeva FAgent,
si vas a LAm7prop del SOLmar, FA
DOdigue'ls-hi que FApenso amb SOLells.
DO SOL LAm
DO SOL FA
DOSi no SOLvas molt de LAmpressa
FAi et SOLpots, atuLAmrar
DOmira'm les SOLseves caLAmres,
FAsi hi veus SOLel temps LAmpassar.
FASi en els SOLseus ulls DOhi ha feliLAmcitat,
FAi en la pell SOLel seu treLAmball,
FAsi la viSOLda segueix DOendaLAmvant
FAcom jo la puc recordar. SOL
Si vas a DOprop SOLdel FAmar,
DOsi veus a la SOLmeva FAgent,
si vas a LAm7prop del SOLmar, FA
DOdigue'ls-hi que FApenso amb SOLells.
Si vas a DOprop SOLdel FAmar,
DOsi veus a la SOLmeva FAgent,
si vas a LAm7prop del SOLmar, FA
DOdigue'ls-hi que FApenso amb SOLells.
DO SOL LAm
DO SOL FA
DO SOL LAm
DO SOL FA
DO SOL LAm
DO SOL FA
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