RENo hi ha cap demà. Cap camí que pugui imaginar. Quin serà SIml'al·licient quan se'n vagi la gent que SOLpugui tornar a fer-me volar?
RENo sé què ho va fer. Quan va començar, quin va ser el primer? Aquest inSImtent valent i SOLaquest sentiment.
Són tantes nits amb els LAulls humits i SImcrits fent-nos volar pel cel. SOLVull parar el temps i vull LAfer-vos eREterns.
RENo sé com podré, no tinc molt clar com me'n sortiré. Quants cops SImhem palmat i ens heu ressuscitat? SOLNo sé com us ho tornaré.
REGuanyats mil combats, tants quilòmetres hem fet plegats. No sé si esSImtem desperts o tinc els ulls oSOLberts.
I estem a prop dels RE→SOLdéus! I estem a prop dels RE→SOLdéus! I estem a prop dels SImdéus! SOL I estem a prop dels RE→LAdéus!
RENo sé si estic bé, no sé demà on em despertaré. Passo de SIm0 a 100 segons com bufa el vent. Quin SOLpreu serà el que pagaré?
RESoc com un soldat que sobreviu sempre a cada combat i sé que a SImcada salt s'acosta el meu fiSOLnal.
Són tantes nits amb els LAulls humits i SImcrits fent-nos volar pel cel. SOLVull parar el temps i vull LAfer-vos eREterns.
RENo sé com podré, no tinc molt clar com me'n sortiré. Quants cops SImhem palmat i ens heu ressuscitat? SOLNo sé com us ho tornaré.
REGuanyats mil combats, tants quilòmetres hem fet plegats. No sé si esSImtem desperts o tinc els ulls oSOLberts.
I estem a prop dels RE→SOLdéus! I estem a prop dels RE→SOLdéus! I estem a prop dels SImdéus! SOL I estem a prop dels RE→LAdéus! I estem a prop dels RE→SOLdéus! I estem a prop dels RE→SOLdéus! I estem a prop dels SImdéus! SOL I estem a prop dels RE→LAdéus!