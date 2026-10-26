A prop dels déus (Acords)

No hi ha cap demà. Cap camí que pugui imaginar

Acords Acords
Buhos
buhos el dia de la victoria
buhos el dia de la victoria
RENo hi ha cap demà. Cap camí que pugui imaginar.
Quin serà SIml'al·licient quan se'n vagi la gent
que SOLpugui tornar a fer-me volar?

RENo sé què ho va fer. Quan va començar, quin va ser el primer?
Aquest inSImtent valent
i SOLaquest sentiment.

Són tantes nits amb els LAulls humits
i SImcrits fent-nos volar pel cel.
SOLVull parar el temps i vull LAfer-vos eREterns.

RENo sé com podré, no tinc molt clar com me'n sortiré.
Quants cops SImhem palmat i ens heu ressuscitat?
SOLNo sé com us ho tornaré.

REGuanyats mil combats, tants quilòmetres hem fet plegats.
No sé si esSImtem desperts
o tinc els ulls oSOLberts.

I estem a prop dels RE→SOLdéus!
I estem a prop dels RE→SOLdéus!
I estem a prop dels SImdéus! SOL
I estem a prop dels RE→LAdéus!

RENo sé si estic bé, no sé demà on em despertaré.
Passo de SIm0 a 100 segons com bufa el vent.
Quin SOLpreu serà el que pagaré?

RESoc com un soldat que sobreviu sempre a cada combat
i sé que a SImcada salt
s'acosta el meu fiSOLnal.

Són tantes nits amb els LAulls humits
i SImcrits fent-nos volar pel cel.
SOLVull parar el temps i vull LAfer-vos eREterns.

RENo sé com podré, no tinc molt clar com me'n sortiré.
Quants cops SImhem palmat i ens heu ressuscitat?
SOLNo sé com us ho tornaré.

REGuanyats mil combats, tants quilòmetres hem fet plegats.
No sé si esSImtem desperts
o tinc els ulls oSOLberts.

I estem a prop dels RE→SOLdéus!
I estem a prop dels RE→SOLdéus!
I estem a prop dels SImdéus! SOL
I estem a prop dels RE→LAdéus!
I estem a prop dels RE→SOLdéus!
I estem a prop dels RE→SOLdéus!
I estem a prop dels SImdéus! SOL
I estem a prop dels RE→LAdéus!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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