SImNo LAtinguis REpor si SOLel temps RE/FA#fa mal, LA SImcamiLAno amb MI/SOL#tu, abraço el món SOLal teu costat. LA SImNo LAtinguis REpor si SOLel camí es RE/FA#fa llarg, LA SImseLAgueix l’imMI/SOL#puls que et porta a bateSOLgar amb LAel món. RE
LAJo seré aLA#♭5quí, no ho dubtis SImmai, espeMI/SOL#rant rebre de nou LA el teu FA#7càlid i dolç SImvol. LAMI/SOL# Vola ben LAalt.
Et REvull teFA#mnir a prop SOLmeu LAquan ens visitin les REfades, per SImceleFA#mbrar que seguim SOLvius, LAque l’alegria ens acomREpanya. Et vull teFA#mnir a prop SOLmeu LAtambé en les llàgrimes aREmargues. Que el FA#mmot nosaltres pren senSOLtit LAquan ens desfem de les cuiRErasses.
SImNo LAtinguis REpor si SOLel temps RE/FA#fa mal, LA SImcamiLAno amb MI/SOL#tu, abraço el món SOLal teu costat. LA SImNo LAtinguis REpor si SOLel camí es RE/FA#fa llarg, LA SImseLAgueix l’imMI/SOL#puls que et porta a bateSOLgar amb LAel món. RE
LAJo seré aLA#♭5quí, no ho dubtis SImmai, espeMI/SOL#rant rebre de nou LA el teu FA#7càlid i dolç SImvol. LAMI/SOL# Vola ben LAalt.
Et REvull teFA#mnir a prop SOLmeu LAquan ens visitin les REfades, per SImceleFA#mbrar que seguim SOLvius, LAque l’alegria ens acomREpanya. Et vull teFA#mnir a prop SOLmeu LAtambé en les llàgrimes aREmargues. Que el FA#mmot nosaltres pren senSOLtit LAquan ens desfem de les cuiRErasses.