A prop teu (Acords)

No tinguis por si el temps fa mal

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell amorosa bondat
sergi carbonell amorosa bondat
SIm LA RE SOL RE/FA# LA
SIm LA RE RE/FA# SOL LA RE

SImNo LAtinguis REpor si SOLel temps RE/FA#fa mal, LA
SImcamiLAno amb MI/SOL#tu, abraço el món SOLal teu costat. LA
SImNo LAtinguis REpor si SOLel camí es RE/FA#fa llarg, LA
SImseLAgueix l’imMI/SOL#puls que et porta a bateSOLgar amb LAel món. RE

LAJo seré aLA#♭5quí, no ho dubtis SImmai,
espeMI/SOL#rant rebre de nou LA
el teu FA#7càlid i dolç SImvol. LA MI/SOL#
Vola ben LAalt.

Et REvull teFA#mnir a prop SOLmeu
LAquan ens visitin les REfades,
per SImceleFA#mbrar que seguim SOLvius,
LAque l’alegria ens acomREpanya.
Et vull teFA#mnir a prop SOLmeu
LAtambé en les llàgrimes aREmargues.
Que el FA#mmot nosaltres pren senSOLtit
LAquan ens desfem de les cuiRErasses.

SImNo LAtinguis REpor si SOLel temps RE/FA#fa mal, LA
SImcamiLAno amb MI/SOL#tu, abraço el món SOLal teu costat. LA
SImNo LAtinguis REpor si SOLel camí es RE/FA#fa llarg, LA
SImseLAgueix l’imMI/SOL#puls que et porta a bateSOLgar amb LAel món. RE

LAJo seré aLA#♭5quí, no ho dubtis SImmai,
espeMI/SOL#rant rebre de nou LA
el teu FA#7càlid i dolç SImvol. LA MI/SOL#
Vola ben LAalt.

Et REvull teFA#mnir a prop SOLmeu
LAquan ens visitin les REfades,
per SImceleFA#mbrar que seguim SOLvius,
LAque l’alegria ens acomREpanya.
Et vull teFA#mnir a prop SOLmeu
LAtambé en les llàgrimes aREmargues.
Que el FA#mmot nosaltres pren senSOLtit
LAquan ens desfem de les cuiRErasses.

SIm LA RE SOL RE/FA# LA
SOL LA RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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