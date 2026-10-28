RECatedrals plenes de sargantaLAmaj7nes, REsón verdes, són blanLAmaj7ques, REi una flor surt dins una teulaLAmaj7da REmés groga i més alLAmaj7ta. REDues cullerades de sucre, suc de taLAmaj7ronja, sa boira d'Escòcia. REDues cullerades de sucre, suc de caLAmaj7fè, cafè de Colòmbia. RECatedrals amb dormideres i doLAmaj7nes, REse tanquen ses porLAmaj7tes, REi, dedins, jo sé que ja som a FA#mRússia MIi tocant sa veriREtat MId'una rasca insupeFA#mrable. MI A FA#mRússia MIhi viu sa gent amb zero REgraus, MIse congelen i s'aFA#mguanten. MI
LALAmaj7
REDues cullerades de sucre, suc de taronLAmaj7ja, ses faldes d'Escòcia. REDues cullerades de sucre, suc de caLAmaj7fè, cafè de Colòmbia. RECatedrals amb dormideres i doLAmaj7nes, REse tanquen ses porLAmaj7tes, REi, dedins, jo sé que ja som a FA#mRússia MIi tocant sa veriREtat MId'una rasca insupeFA#mrable. MI A FA#mRússia MIhi viu sa gent amb zero REgraus, MIse congelen i s'aFA#mguanten. MI
LALAmaj7LALAmaj7 RELAmaj7RE
A FA#mRússia MIi tocant sa veriREtat MId'una rasca insupeFA#mrable. MI A FA#mRússia MIhi viu sa gent amb zero REgraus, MIse congelen i s'aFA#mguanten. MI
A FA#mRússia MIi tocant sa veriREtat MId'una rasca insupeFA#mraMIble. A FA#mRússia MIhi viu sa gent amb zero REgraus, MIse congelen i s'aFA#mguanten. MI