A Rússia (Acords)

Catedrals plenes de sargantanes

Acords Acords
Antònia Font
antonia font a russia
antonia font a russia
LA LAmaj7 LA LAmaj7

RECatedrals plenes de sargantaLAmaj7nes,
REsón verdes, són blanLAmaj7ques,
REi una flor surt dins una teulaLAmaj7da
REmés groga i més alLAmaj7ta.
REDues cullerades de sucre,
suc de taLAmaj7ronja, sa boira d'Escòcia.
REDues cullerades de sucre,
suc de caLAmaj7fè, cafè de Colòmbia.
RECatedrals amb dormideres i doLAmaj7nes,
REse tanquen ses porLAmaj7tes,
REi, dedins, jo sé que ja som a FA#mRússia
MIi tocant sa veriREtat
MId'una rasca insupeFA#mrable. MI
A FA#mRússia MIhi viu sa gent amb zero REgraus,
MIse congelen i s'aFA#mguanten. MI

LA LAmaj7

REDues cullerades de sucre,
suc de taronLAmaj7ja, ses faldes d'Escòcia.
REDues cullerades de sucre,
suc de caLAmaj7fè, cafè de Colòmbia.
RECatedrals amb dormideres i doLAmaj7nes,
REse tanquen ses porLAmaj7tes,
REi, dedins, jo sé que ja som a FA#mRússia
MIi tocant sa veriREtat
MId'una rasca insupeFA#mrable. MI
A FA#mRússia MIhi viu sa gent amb zero REgraus,
MIse congelen i s'aFA#mguanten. MI

LA LAmaj7 LA LAmaj7
RE LAmaj7 RE

A FA#mRússia MIi tocant sa veriREtat
MId'una rasca insupeFA#mrable. MI
A FA#mRússia MIhi viu sa gent amb zero REgraus,
MIse congelen i s'aFA#mguanten. MI

A FA#mRússia MIi tocant sa veriREtat
MId'una rasca insupeFA#mraMIble.
A FA#mRússia MIhi viu sa gent amb zero REgraus,
MIse congelen i s'aFA#mguanten. MI

LA LAmaj7 LA LAmaj7
RE LAmaj7 RE LAmaj7

LA LAmaj7 LA LAmaj7
RE LAmaj7 RE LAmaj7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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