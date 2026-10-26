A Sant Hilari (Acords)

Escolta (Què?) Ja està bé (Prou!)

Acords Acords
Doctor Prats
LAEscolta (Què?) Ja està bé (Prou!)
LAEscolta (Què?) Ja està bé (Prou!)

EsLAcolta (Què?) que no SOLparis de saltar,
alLAça la teva copa i SOLbrinda pel que hem guanyat.
Ja LAestà bé (Prou!) SOLsurt al carrer,
que LAa la taula del Bernat, qui no SOLhi és, no hi és comptat.
EsLAcolta (Què?) que no SOLparis de saltar,
alLAça la teva copa i SOLbrinda pel que hem guanyat.
Ja LAestà bé (Prou!) SOLsurt al carrer,
que LAa la taula del Bernat, qui no SOLhi és, no hi és comptat.

Ja FA#msé que la viDO#mda és plena
d'entreREbancs, de maleDO#mficis
i de berFA#mgants, de malenDO#mtesos
i xarRElatans.

I ara FA#mdiu que "l'aDO#msunto"
està un pèl miREllor,
però anem de GuateDO#mmala
a "GuatepitFA#mjor", agafa't DO#mfort que
el tema fa una REmica de por.

Per MIquè hem de veure
el vas mig FA#mbuit, si l'altre mig
ja ens l'hem beREgut
a Sant HiLAlari?

SeMIrem la claror
d'aquesta FA#mnit, esperant
fins l'últim REglop
perquè no s'aMIcabi.

EsLAcolta (Què?) que no SOLparis de saltar,
alLAça la teva copa i SOLbrinda pel que hem guanyat.
Ja LAestà bé (Prou!) SOLsurt al carrer,
que LAa la taula del Bernat, qui no SOLhi és, no hi és comptat.
EsLAcolta (Què?) que no SOLparis de saltar,
alLAça la teva copa i SOLbrinda pel que hem guanyat.
Ja LAestà bé (Prou!) SOLsurt al carrer,
que LAa la taula del Bernat, qui no SOLhi és, no hi és comptat.

Fa FA#mtemps que espeDO#mrem amb ritme
impaciREent que arribi un gran fiDO#mnal
sobre un bri de FA#mvent des de DO#mcasa
signem, ja aRE→nem.

I si FA#mvols, pots finDO#mgir que
no m'has senREtit, inclús argumenDO#mtar-te
que això està esFA#mcrit. RecapaDO#mcita
i escolta el que RE→dic!

Per MIquè hem de veure
el vas mig FA#mbuit, si l'altre mig
ja ens l'hem beREgut
a Sant HiLAlari?

SeMIrem la claror
d'aquesta FA#mnit, esperant
fins l'últim REglop
perquè no s'aMIcabi.

LA SOL LA SOL x8

EsLAcolta (Què?) que no SOLparis de saltar,
alLAça la teva copa i SOLbrinda pel que hem guanyat.
Ja LAestà bé (Prou!) SOLsurt al carrer,
que LAa la taula del Bernat, qui no SOLhi és, no hi és comptat.
EsLAcolta (Què?) que no SOLparis de saltar,
alLAça la teva copa i SOLbrinda pel que hem guanyat.
Ja LAestà bé (Prou!) SOLsurt al carrer,
que LAa la taula del Bernat, qui no SOLhi és, no hi és comptat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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