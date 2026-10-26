LAEscolta (Què?) Ja està bé (Prou!) LAEscolta (Què?) Ja està bé (Prou!)
EsLAcolta (Què?) que no SOLparis de saltar, alLAça la teva copa i SOLbrinda pel que hem guanyat. Ja LAestà bé (Prou!) SOLsurt al carrer, que LAa la taula del Bernat, qui no SOLhi és, no hi és comptat. EsLAcolta (Què?) que no SOLparis de saltar, alLAça la teva copa i SOLbrinda pel que hem guanyat. Ja LAestà bé (Prou!) SOLsurt al carrer, que LAa la taula del Bernat, qui no SOLhi és, no hi és comptat.
Ja FA#msé que la viDO#mda és plena d'entreREbancs, de maleDO#mficis i de berFA#mgants, de malenDO#mtesos i xarRElatans.
I ara FA#mdiu que "l'aDO#msunto" està un pèl miREllor, però anem de GuateDO#mmala a "GuatepitFA#mjor", agafa't DO#mfort que el tema fa una REmica de por.
Per MIquè hem de veure el vas mig FA#mbuit, si l'altre mig ja ens l'hem beREgut a Sant HiLAlari?
SeMIrem la claror d'aquesta FA#mnit, esperant fins l'últim REglop perquè no s'aMIcabi.
EsLAcolta (Què?) que no SOLparis de saltar, alLAça la teva copa i SOLbrinda pel que hem guanyat. Ja LAestà bé (Prou!) SOLsurt al carrer, que LAa la taula del Bernat, qui no SOLhi és, no hi és comptat. EsLAcolta (Què?) que no SOLparis de saltar, alLAça la teva copa i SOLbrinda pel que hem guanyat. Ja LAestà bé (Prou!) SOLsurt al carrer, que LAa la taula del Bernat, qui no SOLhi és, no hi és comptat.
Fa FA#mtemps que espeDO#mrem amb ritme impaciREent que arribi un gran fiDO#mnal sobre un bri de FA#mvent des de DO#mcasa signem, ja aRE→nem.
I si FA#mvols, pots finDO#mgir que no m'has senREtit, inclús argumenDO#mtar-te que això està esFA#mcrit. RecapaDO#mcita i escolta el que RE→dic!
Per MIquè hem de veure el vas mig FA#mbuit, si l'altre mig ja ens l'hem beREgut a Sant HiLAlari?
SeMIrem la claror d'aquesta FA#mnit, esperant fins l'últim REglop perquè no s'aMIcabi.
LASOLLASOL x8
EsLAcolta (Què?) que no SOLparis de saltar, alLAça la teva copa i SOLbrinda pel que hem guanyat. Ja LAestà bé (Prou!) SOLsurt al carrer, que LAa la taula del Bernat, qui no SOLhi és, no hi és comptat. EsLAcolta (Què?) que no SOLparis de saltar, alLAça la teva copa i SOLbrinda pel que hem guanyat. Ja LAestà bé (Prou!) SOLsurt al carrer, que LAa la taula del Bernat, qui no SOLhi és, no hi és comptat.