A tornallom (Acords)

I ara que estàs ací, fill meu

Acords Acords
La Gossa Sorda
REm SI♭ DO FA
SI♭ LA REm

SI♭ DO FA
SI♭ SOLm LA

REm SI♭ DO FA
SI♭ SOLm LA REm

I ara que estàs ací, fill FAmeu,
no sabria bé com REmdir-te
que no queda més reFAmei
que traure el DOfang per sobreREmviure.

I ara que esSI♭tàs sobre el meu FApit
i vaig canDOtant-te cançoREmnetes,
t’adormiSI♭ràs contra la FAnit
d’un temps de DOpor i sangoREmneres.

T’han deiSI♭xat el futur esFApés
i el present s’ha DOfet irrespiREmrable.
Cau la SI♭mar a plom del FAcel
i el foc aDOtaca a foc les SOLmcases.
Cau la mar a plom del LAcel.

Hem decidit que tornaREmrem a semSI♭brar
la llaDOvor de la polseFAguera.
TornaSI♭rà la primaDOvera
per la FAforça dels teus REmulls.

Sobre el SI♭fang, sobre la DOcendra,
resisLAteix, fill meu, deREmfensa’t.
TornaSI♭rem a tornaSOLmllom a llaurar la LAterra.

REm SI♭ DO FA
SI♭ SOLm LA REm

Ja no queden refeFArents,
REmnomés imatges esclaFAves
REmde la SI♭marca persoFAnal
i l’algoDOritme.

UniREmtat, unitat, a peSI♭sar de tot, uniFAtat.
UniDOtat contra l’aREmbisme.
ResisSI♭tint damunt del FAfang
com un sol DOcor.

UniREmtat, unitat, a peSI♭sar de tot, uniFAtat.
Com un sol DOcor enamorat i SOLmlliure.
Resistint damunt del LAfang.

Hem decidit que tornaREmrem a semSI♭brar
la llaDOvor de la polseFAguera.
TornaSI♭rà la primaDOvera
per la FAforça dels teus REmulls.

Sobre el SI♭fang, sobre la DOcendra,
resisLAteix, fill meu, deREmfensa’t.
TornaSI♭rem a tornaSOLmllom a llaurar la LAterra.

SI♭Trenca el límit,
que la FAmerda assoma,
LAser feixista ara esREmtà de moda.

SI♭Llenya al mono quan la FAbossa sona,
LAni una perra ens deixaREmran al sac.

I si miSOLmrem les Corts
i com canREmten els porcs,
LAuna visita al perREmfil et deixa tort.
TragicoSOLmmèdia mal
riure per REmno plorar,
LAva per capítols l'esperSI♭pent televisat.

No, REmno! Jo dic no!
Perquè LAno es pot toleREmrar.

Juga-la LAde bot i REmbraç
i la piLAlota encaREmlà.

Sr. MaSI♭zón, l’estan criFAdant.
Ara no esLAtà, se’n va a diREmnar.
Sr. MaSI♭zón, hola, què FAtal?
ApariLAcions paranorREmmals.

Hem decidit que tornarem a semSI♭brar (a trencar contra el cel)
la llaDOvor de la polseFAguera. (la derrota i la injustícia)
TornaSI♭rà la primaDOvera (Tornarà la remor al carrer)
per la FAforça dels teus REmulls. (per la força dels teus ulls!)

Sobre el SI♭fang, sobre la DOcendra,
resisLAteix, fill meu, deREmfensa’t.
TornaSI♭rem a tornaSOLmllom a llaurar la LAterra.

Hem decidit que tornaREmrem a semSI♭brar
la llaDOvor de la polseFAguera.
TornaSI♭rà la primaDOvera
per la FAforça dels teus REmulls.

Sobre el SI♭fang, sobre la DOcendra,
resisLAteix, fill meu, deREmfensa’t.
TornaSI♭rem a tornaSOLmllom a llaurar la LAterra.
Hem decidit que tornaREmrem!

SI♭ DO FA
SI♭ SOLm LA

REm SI♭ DO FA
SI♭ SOLm LA REm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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