I ara que estàs ací, fill FAmeu, no sabria bé com REmdir-te que no queda més reFAmei que traure el DOfang per sobreREmviure.
I ara que esSI♭tàs sobre el meu FApit i vaig canDOtant-te cançoREmnetes, t’adormiSI♭ràs contra la FAnit d’un temps de DOpor i sangoREmneres.
T’han deiSI♭xat el futur esFApés i el present s’ha DOfet irrespiREmrable. Cau la SI♭mar a plom del FAcel i el foc aDOtaca a foc les SOLmcases. Cau la mar a plom del LAcel.
Hem decidit que tornaREmrem a semSI♭brar la llaDOvor de la polseFAguera. TornaSI♭rà la primaDOvera per la FAforça dels teus REmulls.
Sobre el SI♭fang, sobre la DOcendra, resisLAteix, fill meu, deREmfensa’t. TornaSI♭rem a tornaSOLmllom a llaurar la LAterra.
REmSI♭DOFA SI♭SOLmLAREm
Ja no queden refeFArents, REmnomés imatges esclaFAves REmde la SI♭marca persoFAnal i l’algoDOritme.
UniREmtat, unitat, a peSI♭sar de tot, uniFAtat. UniDOtat contra l’aREmbisme. ResisSI♭tint damunt del FAfang com un sol DOcor.
UniREmtat, unitat, a peSI♭sar de tot, uniFAtat. Com un sol DOcor enamorat i SOLmlliure. Resistint damunt del LAfang.
Hem decidit que tornaREmrem a semSI♭brar la llaDOvor de la polseFAguera. TornaSI♭rà la primaDOvera per la FAforça dels teus REmulls.
Sobre el SI♭fang, sobre la DOcendra, resisLAteix, fill meu, deREmfensa’t. TornaSI♭rem a tornaSOLmllom a llaurar la LAterra.
SI♭Trenca el límit, que la FAmerda assoma, LAser feixista ara esREmtà de moda.
SI♭Llenya al mono quan la FAbossa sona, LAni una perra ens deixaREmran al sac.
I si miSOLmrem les Corts i com canREmten els porcs, LAuna visita al perREmfil et deixa tort. TragicoSOLmmèdia mal riure per REmno plorar, LAva per capítols l'esperSI♭pent televisat.
No, REmno! Jo dic no! Perquè LAno es pot toleREmrar.
Juga-la LAde bot i REmbraç i la piLAlota encaREmlà.
Sr. MaSI♭zón, l’estan criFAdant. Ara no esLAtà, se’n va a diREmnar. Sr. MaSI♭zón, hola, què FAtal? ApariLAcions paranorREmmals.
Hem decidit que tornarem a semSI♭brar (a trencar contra el cel) la llaDOvor de la polseFAguera. (la derrota i la injustícia) TornaSI♭rà la primaDOvera (Tornarà la remor al carrer) per la FAforça dels teus REmulls. (per la força dels teus ulls!)
Sobre el SI♭fang, sobre la DOcendra, resisLAteix, fill meu, deREmfensa’t. TornaSI♭rem a tornaSOLmllom a llaurar la LAterra.
Hem decidit que tornaREmrem a semSI♭brar la llaDOvor de la polseFAguera. TornaSI♭rà la primaDOvera per la FAforça dels teus REmulls.
Sobre el SI♭fang, sobre la DOcendra, resisLAteix, fill meu, deREmfensa’t. TornaSI♭rem a tornaSOLmllom a llaurar la LAterra. Hem decidit que tornaREmrem!