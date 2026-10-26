A tot color (Acords)

M'he topat amb els teus ulls

Acords Acords
Els Catarres
els catarres postals
els catarres postals
REM'he toLApat amb els teus REulls
que em miLAraven des de RElluny,
on es LAtroba el que em SImfalta i el que LAvull.

REI oLAblidant-nos del preREsent,
hem tornat LAa ser com REnens
abraLAçant amb valenSImtia aquest moLAment.

MImL'eufòria LAens aixeca SImper sobre la LAgent.
MImLa vida és LAmés bella i SImel món menys doLAlent.

REQuan un maSOLtí obris els LAulls, veuràs
que SIm→tot és més senLA→zill quan sumem REdos
i sortiSOLràs amb un caLAfè al terrat,
que aSIm→vui s’encén el LA→dia a tot coRElor.
LA→RE→Uohh!LA→REUohh...

Tantes LAnits comptant esREtels
entre LAriures plans i anREhels,
però tu LAsegueixes busSImcant el que ja LAtens.

REÉs masLAsa temps fent-nos els REsords,
ignorant LAla veu del REcor
en uLAna cursa intermiSImnable cap a enLAlloc.

MImL'eufòria LAens aixeca SImper sobre la LAgent.
MImLa vida és LAmés bella i SImel món menys doLAlent.

REQuan un maSOLtí obris els LAulls, veuràs
que SIm→tot és més senLA→zill quan sumem REdos
i sortiSOLràs amb un caLAfè al terrat,
que aSIm→vui s’encén el LA→dia a tot coRElor.
LA→RE→Uohh!LA→REUohh...

SIm→...I LA→jo volSOL→dria FA#m/MI→que fossis LAtu.
SIm→...I LA→jo volSOL→dria FA#m/MI→que fossis LAtu.

MImL'eufòria LAens aixeca SImper sobre la LAgent.
MImLa vida és LAmés bella i SImel món menys doLAlent.

REQuan un maSOLtí obris els LAulls, veuràs
que SIm→tot és més senLA→zill quan sumem REdos
i sortiSOLràs amb un caLAfè al terrat,
que aSIm→vui s’encén el LA→dia a tot coRElor.
Quan un maSOLtí obris els LAulls, veuràs
que SIm→tot és més senLA→zill quan sumem REdos
i sortiSOLràs amb un caLAfè al terrat,
que aSIm→vui s’encén el LA→dia a tot coRElor.

LAUohh! RE→Uohh...LA→RE
LAUohh! RE→Uohh...LA→RE
LAUohh! RE→Uohh...LA→RE
LAUohh! RE→Uohh...LA→RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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