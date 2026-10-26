M'he to RE pat amb els teus LA ulls RE que em mi raven des de LA lluny, RE on es troba el que em LA falta i el que SIm vull. LA I o RE blidant-nos del pre LA sent, RE hem tornat a ser com LA nens RE abra çant amb valen LA tia aquest mo SIm ment. LA L'eufòria MIm ens aixeca LA per sobre la SIm gent. LA La vida és MIm més bella i LA el món menys do SIm lent. LA Quan un ma RE tí obris els SOL ulls, veuràs LA que tot és més sen SIm→ zill quan sumem LA→ dos RE i sorti ràs amb un ca SOL fè al terrat, LA que a vui s’encén el SIm→ dia a tot co LA→ lor. RE LA→ Uohh! RE→ LA→ Uohh... RE Tantes nits comptant es LA tels RE entre riures plans i an LA hels, RE però tu segueixes bus LA cant el que ja SIm tens. LA És mas RE sa temps fent-nos els LA sords, RE ignorant la veu del LA cor RE en u na cursa intermi LA nable cap a en SIm lloc. LA L'eufòria MIm ens aixeca LA per sobre la SIm gent. LA La vida és MIm més bella i LA el món menys do SIm lent. LA Quan un ma RE tí obris els SOL ulls, veuràs LA que tot és més sen SIm→ zill quan sumem LA→ dos RE i sorti ràs amb un ca SOL fè al terrat, LA que a vui s’encén el SIm→ dia a tot co LA→ lor. RE LA→ Uohh! RE→ LA→ Uohh... RE ...I SIm→ jo vol LA→ dria SOL→ que fossis FA#m/ MI→ tu. LA ...I SIm→ jo vol LA→ dria SOL→ que fossis FA#m/ MI→ tu. LA L'eufòria MIm ens aixeca LA per sobre la SIm gent. LA La vida és MIm més bella i LA el món menys do SIm lent. LA Quan un ma RE tí obris els SOL ulls, veuràs LA que tot és més sen SIm→ zill quan sumem LA→ dos RE i sorti ràs amb un ca SOL fè al terrat, LA que a vui s’encén el SIm→ dia a tot co LA→ lor. RE Quan un ma tí obris els SOL ulls, veuràs LA que tot és més sen SIm→ zill quan sumem LA→ dos RE i sorti ràs amb un ca SOL fè al terrat, LA que a vui s’encén el SIm→ dia a tot co LA→ lor. RE Uohh! LA Uohh... RE→ LA→ RE Uohh! LA Uohh... RE→ LA→ RE Uohh! LA Uohh... RE→ LA→ RE Uohh! LA Uohh... RE→ LA→ RE
Els
acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.