Intro:
LA→ FA#m RE→ MI x3 LA→ FA#m RE LA→ FA#mCamines RE→sen MIse mirar-me, LA→ FA#mrumio RE→ MIun altre cop, LA→ FA#msilen RE→cis MIque fan més LA→ FA#mmal que les RE→parau MIles de tots dos. LA→ FA#mSomies RE→la MIseva cara, LA→ FA#mel penses RE→ MIi no soc jo. LA→ FA#mAca RE→bes de MIdecidir LA→ FA#mque l'únic RE→cert MIés un error. REDius, can LAsada, REmentre esquives la mi LArada, REbona nit, amb una veu tan LAtrista SImque no em veig amb MIcor de dir-te. LA→Que a FA#mvegades el RE→món em fa MIpor, LA→a ve FA#mgades no RE→tinc la ra MIó. LA→Porta FA#ml'aire o RE→lor de de MImà; LA→no fa FA#mgaire em RE→vas esti MImar. LA→ FA#m RE→ MI x3 LA→ FA#m RE LA→ FA#mEspe RE→res u MIna trucada, LA→ FA#marri RE→bo mas MIsa aviat, LA→ FA#mdespenges RE→i ens fas MIcreure a tots dos LA→ FA#mque ens RE→hem MIequivocat. LA→ FA#mInventes RE→una MIaltra excusa, LA→ FA#ml'escol RE→to MIdissimulant, LA→ FA#mremenes RE→aquella MIfoto en la que LA→ FA#mem mi RE→res MIcom abans. REDius, com LAsempre, REque no ajusti la fi LAnestra, REi així arriba una altra nit an LAtiga, SImfreda com el MIvent que es filtra. LA→Que a FA#mvegades el RE→món em fa MIpor, LA→a ve FA#mgades no RE→tinc la ra MIó. LA→Porta FA#ml'aire o RE→lor de de MImà; LA→no fa FA#mgaire em RE→vas esti MImar. FA#mCoses que SImno
són de tu i
REjo
omplen els
LAmarges i els pinten de FA#mfosc.
Bales de
SImdol
obren fe
RErides que el MItemps no re LAsol. LA→ FA#m RE→ MI x4 LA→Que a FA#mvegades el RE→món em fa MIpor, LA→a ve FA#mgades no RE→tinc la ra MIó. LA→Porta FA#ml'aire o RE→lor de de MImà; LA→no fa FA#mgaire em RE→vas esti MImar. LA→Que a FA#mvegades el RE→món em fa MIpor, LA→a ve FA#mgades no RE→tinc la ra MIó. LA→Porta FA#ml'aire o RE→lor de de MImà; LA→no fa FA#mgaire em RE→vas esti MImar. LA→ FA#m RE→ MI x3 LA→ FA#m RE
són de tu i
omplen els
Bales de
obren fe