A vegades el món em fa por (Acords)

Camines sense mirar-me

Acords Acords
Els Pets
els pets respira
els pets respira
Intro: LA→ FA#m RE→ MI x3
LA→ FA#m RE

LA→FA#mCamines RE→senMIse mirar-me,
LA→FA#mrumio RE→MIun altre cop,
LA→FA#msilenRE→cis MIque fan més
LA→FA#mmal que les RE→parauMIles de tots dos.

LA→FA#mSomies RE→la MIseva cara,
LA→FA#mel penses RE→MIi no soc jo.
LA→FA#mAcaRE→bes de MIdecidir
LA→FA#mque l'únic RE→cert MIés un error.

REDius, canLAsada,
REmentre esquives la miLArada,
REbona nit, amb una veu tan LAtrista
SImque no em veig amb MIcor de dir-te.

LA→Que a FA#mvegades el RE→món em fa MIpor,
LA→a veFA#mgades no RE→tinc la raMIó.
LA→Porta FA#ml'aire oRE→lor de deMImà;
LA→no fa FA#mgaire em RE→vas estiMImar.

LA→ FA#m RE→ MI x3
LA→ FA#m RE

LA→FA#mEspeRE→res uMIna trucada,
LA→FA#marriRE→bo masMIsa aviat,
LA→FA#mdespenges RE→i ens fas MIcreure a tots dos
LA→FA#mque ens RE→hem MIequivocat.

LA→FA#mInventes RE→una MIaltra excusa,
LA→FA#ml'escolRE→to MIdissimulant,
LA→FA#mremenes RE→aquella MIfoto en la que
LA→FA#mem miRE→res MIcom abans.

REDius, com LAsempre,
REque no ajusti la fiLAnestra,
REi així arriba una altra nit anLAtiga,
SImfreda com el MIvent que es filtra.

LA→Que a FA#mvegades el RE→món em fa MIpor,
LA→a veFA#mgades no RE→tinc la raMIó.
LA→Porta FA#ml'aire oRE→lor de deMImà;
LA→no fa FA#mgaire em RE→vas estiMImar.

FA#mCoses que SImno
són de tu i REjo
omplen els LAmarges i els pinten de FA#mfosc.
Bales de SImdol
obren feRErides que el MItemps no reLAsol.

LA→ FA#m RE→ MI x4

LA→Que a FA#mvegades el RE→món em fa MIpor,
LA→a veFA#mgades no RE→tinc la raMIó.
LA→Porta FA#ml'aire oRE→lor de deMImà;
LA→no fa FA#mgaire em RE→vas estiMImar.
LA→Que a FA#mvegades el RE→món em fa MIpor,
LA→a veFA#mgades no RE→tinc la raMIó.
LA→Porta FA#ml'aire oRE→lor de deMImà;
LA→no fa FA#mgaire em RE→vas estiMImar.

LA→ FA#m RE→ MI x3
LA→ FA#m RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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