LAAuuuu MIuu!-la-FA#mla! RE
LAUuFA#muuuuu!-REla-LAla!
MIUuuuuuu!-la-la!
FA#mUuuuuuu!-REla-la!
LASi te'n MIvas, no podré esFA#mperar-te. RE
LAJa MIho veuràs, sols intento FA#mcuidar-REte.
MIAi! Quan diguem viLAda, RE
MIquan arribarà el FA#mdia en què les parets REdesapareguin?
LAEm MIvaig fer un milió d'esperanFA#mces RE
LApresoMIneres amb cançons que han FA#mpres l'aire. RE
MIAi! Quan diguem viLAda, RE
MIquan per fi aFA#mclucaràs els teus ulls REper a LAmi? Oooh!
REOooMIouoFA#mooh! RE
MIAbans que veuLAre el sol, et vull REsentir dir el meu nom.
LAOooREouoMIooFA#moooooh! RE
MIAbans que LAveure el sol, et vull REsentir dir el meu nom.
LASi te'n MIvas, no tornis a FA#mbuscar-REme.
LAJa ho MIsabràs, sols intento FA#mestimar-REte.
MIAi! Quan diguem viLAda, RE
MIquan per fi aFA#mclucaràs els teus ulls REper a LAmi? Oooh!
REOooLAouoMIoooFA#moooh! MI RE
MIAbans que LAveure el sol, et vull REsentir dir el meu nom.
OooLAouoMIoooFA#moooh! MI RE
MIAbans que LAveure el sol, et vull REsentir dir el meu nom.
MIOoooFA#muoooh! RE
MIAbans que LAveure el sol, et vull REsentir dir el meu nom.
LA MI RE LA FA#m RE LA MI RE LA FA#m
RESentir-hi el meu nom, MIsentir-hi el meu nom,
FA#met vull sentir dir el meu nom,
MIabans que LAveure el sol, et vull REsentir dir el meu nom.
Sentir-hi el meu nom, MIsentir-hi el meu nom,
FA#met vull sentir dir el meu nom,
MIabans que LAveure el sol, et vull senREtir dir el meu nom.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.