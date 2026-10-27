Abans de veure el sol (Acords)

Auuuuuu!-la-la!

Acords Acords
Joan Masdéu
joan masdeu dissabte
joan masdeu dissabte
LAAuuuu MIuu!-la-FA#mla! RE

LAUuFA#muuuuu!-REla-LAla!

MIUuuuuuu!-la-la!

FA#mUuuuuuu!-REla-la!

LASi te'n MIvas, no podré esFA#mperar-te. RE
LAJa MIho veuràs, sols intento FA#mcuidar-REte.
MIAi! Quan diguem viLAda, RE
MIquan arribarà el FA#mdia en què les parets REdesapareguin?

LAEm MIvaig fer un milió d'esperanFA#mces RE
LApresoMIneres amb cançons que han FA#mpres l'aire. RE
MIAi! Quan diguem viLAda, RE
MIquan per fi aFA#mclucaràs els teus ulls REper a LAmi? Oooh!

REOooMIouoFA#mooh! RE

MIAbans que veuLAre el sol, et vull REsentir dir el meu nom.

LAOooREouoMIooFA#moooooh! RE

MIAbans que LAveure el sol, et vull REsentir dir el meu nom.

LASi te'n MIvas, no tornis a FA#mbuscar-REme.
LAJa ho MIsabràs, sols intento FA#mestimar-REte.

MIAi! Quan diguem viLAda, RE
MIquan per fi aFA#mclucaràs els teus ulls REper a LAmi? Oooh!

REOooLAouoMIoooFA#moooh! MI RE

MIAbans que LAveure el sol, et vull REsentir dir el meu nom.

OooLAouoMIoooFA#moooh! MI RE

MIAbans que LAveure el sol, et vull REsentir dir el meu nom.

MIOoooFA#muoooh! RE

MIAbans que LAveure el sol, et vull REsentir dir el meu nom.

LA MI RE LA FA#m RE LA MI RE LA FA#m

RESentir-hi el meu nom, MIsentir-hi el meu nom,
FA#met vull sentir dir el meu nom,
MIabans que LAveure el sol, et vull REsentir dir el meu nom.

Sentir-hi el meu nom, MIsentir-hi el meu nom,
FA#met vull sentir dir el meu nom,
MIabans que LAveure el sol, et vull senREtir dir el meu nom.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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