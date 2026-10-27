LA Auuuu MI uu!-la- FA#m la! RE



LA Uu FA#m uuuuu!- RE la- LA la!



MI Uuuuuuu!-la-la!



FA#m Uuuuuuu!- RE la-la!



LA Si te'n MI vas, no podré es FA#m perar-te. RE

LA Ja MI ho veuràs, sols intento FA#m cuidar- RE te.

MI Ai! Quan diguem vi LA da, RE

MI quan arribarà el FA#m dia en què les parets RE desapareguin?



LA Em MI vaig fer un milió d'esperan FA#m ces RE

LA preso MI neres amb cançons que han FA#m pres l'aire. RE

MI Ai! Quan diguem vi LA da, RE

MI quan per fi a FA#m clucaràs els teus ulls RE per a LA mi? Oooh!



RE Ooo MI ouo FA#m ooh! RE



MI Abans que veu LA re el sol, et vull RE sentir dir el meu nom.



LA Ooo RE ouo MI oo FA#m oooooh! RE



MI Abans que LA veure el sol, et vull RE sentir dir el meu nom.



LA Si te'n MI vas, no tornis a FA#m buscar- RE me.

LA Ja ho MI sabràs, sols intento FA#m estimar- RE te.



MI Ai! Quan diguem vi LA da, RE

MI quan per fi a FA#m clucaràs els teus ulls RE per a LA mi? Oooh!



RE Ooo LA ouo MI ooo FA#m oooh! MI RE



MI Abans que LA veure el sol, et vull RE sentir dir el meu nom.



Ooo LA ouo MI ooo FA#m oooh! MI RE



MI Abans que LA veure el sol, et vull RE sentir dir el meu nom.



MI Oooo FA#m uoooh! RE



MI Abans que LA veure el sol, et vull RE sentir dir el meu nom.



LA MI RE LA FA#m RE LA MI RE LA FA#m



RE Sentir-hi el meu nom, MI sentir-hi el meu nom,

FA#m et vull sentir dir el meu nom,

MI abans que LA veure el sol, et vull RE sentir dir el meu nom.



Sentir-hi el meu nom, MI sentir-hi el meu nom,

FA#m et vull sentir dir el meu nom,

MI abans que LA veure el sol, et vull sen RE tir dir el meu nom.