La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap amunt, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MImNo suporto els dies passatLAmgers, MImles engrunes que se't claven, LAmles meitats de res. No ho RE7sé, tampoc pensar les SImcoses ni juDOrar-me que mai LAmmés.
MImNo m'agrada veure't si te'n LAmvas, MImel cultiu de la paciència LAmni l'olor del gas. De RE7fet, tampoc tancar les SImportes ni el parDOlar en va.
LAmI de vegades sento el RE7pols, MImel sento prou i aquí, amb el DOpeu, segueixo el ritme. LAmSoc a la zona de conRE7fort SImque hi ha al davant del teu aDObisme.
MImNo recordo mai el que no LAmsé, MImla sortida d'emergència, si LAmés que n'hi ha d'haver. No RE7puc ni vull cantar vicSImtòria quan no hi DOguanyo res.
LAmI de vegades crec en RE7tot, MImaixò és seriós, però se m'esDOcapa un punt el SImriure. LAmVisc a la zona de conRE7fort SImjust al davant del teu aDObisme. LAmI de vegades és curiRE7ós SOLllançar la mà, amagar la DOpedra i trencar un SImvidre LAmper treure el cap i veure-ho SI7tot.
LAmQui no ha desat les seves RE7merdes al calaix? SOLQui no ha resat a tots els DOsants que avui proSImfana? LAmQui no ha tingut el que no hauRE7ria desitjat? MImQui és que mai no es dona per venDOçut? SIm LAmQui no ha volgut mirar de RE7lluny la realitat? SOLQui no ha pensat que era qüestiDOó de perspecSImtiva? LAmVolen coloms perquè soc RE7jo que els faig volar. MImQui és que mai dels mais no ha perDOdut? SIm LAmQui no ha cosit mentides RE7amb les pròpies mans? SOLQui no ha parlat de més quan DOsap que menys toSImcava? LAmLa introducció fa un nus i RE7lliga al desenllaç. MImQui de tots nosaltres no té aDObisme? SIm