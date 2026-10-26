Abraça'm (Acords)

Tu fas de mi algú millor i més fort

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto relax
lax n busto relax
REmTu fas de mi algú DOmillor i més fort,
SOLmfas que m'agradi ser del tot
LAtal com LA7soc, sense por, sense disfressa.

REmI nu als teus ulls, sé que DOpuc
SOLmfer-ho tot i guanyar el pols al temps
LAamb encert de valent.

SOLmImpossible imaginar
REmque la vida em fes aquest regal
SOLmfent-me el més afortunat
LAperquè puc mosLA7trar-me
SOLmamb llibertat.

REmAbraça'm ben fort.
DOT'estimo amb el cor, tinc sort
SI♭de viure el moment amb tu i per mi.
REmAbraça'm ben fort.

REmTu fas de mi un pelegrí amb destí,
DOuna ventafocs que té el seu fi
SI♭ben aprop, perquè això no dura mai massa,
REmperò sé que haig de fer per frenar
REmel contacte amb la realitat
DOi tornar a engegar.

REmImpossible imaginar
DOque la vida em fes aquest regal
SI♭fent-me tan afortunat
REmper poder fer un somni realitat.

DOI així és FAtot diferent, DO
SOLmsoc segur innocent,
DOperò en vull FAmés i sé on buscar-ne més. DO
SI♭Estic bé, estic LAbé...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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