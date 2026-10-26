REmTu fas de mi algú DOmillor i més fort, SOLmfas que m'agradi ser del tot LAtal com LA7soc, sense por, sense disfressa.
REmI nu als teus ulls, sé que DOpuc SOLmfer-ho tot i guanyar el pols al temps LAamb encert de valent.
SOLmImpossible imaginar REmque la vida em fes aquest regal SOLmfent-me el més afortunat LAperquè puc mosLA7trar-me SOLmamb llibertat.
REmAbraça'm ben fort. DOT'estimo amb el cor, tinc sort SI♭de viure el moment amb tu i per mi. REmAbraça'm ben fort.
REmTu fas de mi un pelegrí amb destí, DOuna ventafocs que té el seu fi SI♭ben aprop, perquè això no dura mai massa, REmperò sé que haig de fer per frenar REmel contacte amb la realitat DOi tornar a engegar.
REmImpossible imaginar DOque la vida em fes aquest regal SI♭fent-me tan afortunat REmper poder fer un somni realitat.
DOI així és FAtot diferent, DO SOLmsoc segur innocent, DOperò en vull FAmés i sé on buscar-ne més. DO SI♭Estic bé, estic LAbé...