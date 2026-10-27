RE REmaj7 SOL SOLm x2
REAbraça’m, no cal que diguis res,
només aREmaj7braça’m. No hi ha res més al món
que em pugui SOLfer sentir
tan SOLmple, tan viu.
REAbraça’m i vine sense por,
només aREmaj7braça’m. Tan simple i misteriós
com sentir el SOLteu calor,
per a SOLmmi ho és tot.
MImAbraça’m, que jo vull ser el priREmer
que visqui amb tu aquest MImmoment
per FA#msempre més.
SOLAbraça’m per un instant eSImtern,
tu fes com si fos LA#l’últim dia DOque m’estimes.
RE REmaj7 SOL SOLm x2
REAbraça’m i fes-ho intensament,
només aREmaj7braça’m. Sentint les teves mans
que ara ho enSOLvolten tot
per SOLmun sol cop.
REAbraça’m i que s’aturi el temps,
només aREmaj7braça’m. Per viure aquest segon,
jo et reSOLgalo el món,
t’ho SOLmdono tot.
MImAbraça’m, que jo vull ser el priREmer
que visqui amb tu aquest MImmoment
per FA#msempre més.
SOLAbraça’m per un instant eSImtern,
tu fes com si fos LA#l’últim dia DOque m’estimes.
RE REmaj7 SOL SOLm
MIm SIm MIm LA MIm SIm
Per què no es MImtoquen les nostres SImmans?
Per què no es MImtoquen les nostres SImmans?
Per què no es MImtoquen, per què no es FA#mtoquen,
per què no es MImtoquen les nostres mans? RE
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.