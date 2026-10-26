on
di
però no puc
que en
Companys, si conei
el
allà
jo l'aniria a veu
però
I
m'a
porteu tots els meus
i un ram de
si guanyem el com
Companys, si enyo
les
amb vo
que per poder-les
jo
I
m'a
porteu tots els meus
i un ram de
si guanyem el com
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