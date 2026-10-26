Abril 74 (Acords)

Companys, si sabeu

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach camp del barca 6 de juliol de 1985
lluis llach camp del barca 6 de juliol de 1985
LACompanys, si saMIbeu
on REdorm la lluna blanca,
diSImgueu-li que la vull,
però no puc MIanar a estimar-la,
que enMI7cara hi ha comLAbat.

Companys, si coneiMIxeu
el REcau de la sirena,
allà SImenmig de la mar,
jo l'aniria a veuMIre,
però MI7encara hi ha comLAbat.

I LAmsi un trist atzar
m'aDOtura i caic a terra,
porteu tots els meus SOLm7cants
i un ram de DOflors vermelles
LAma qui tant he estiMI7mat,
si guanyem el comLAbat.

Companys, si enyoMIreu
les REprimaveres lliures,
amb voSImsaltres vull anar,
que per poder-les MIviure
jo MI7me n'he fet solLAdat.

I LAmsi un trist atzar
m'aDOtura i caic a terra,
porteu tots els meus SOLm7cants
i un ram de DOflors vermelles
LAma qui tant he estiMI7mat,
si guanyem el comLAbat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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