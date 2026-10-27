Has deiDOxat de perdre hores amb els FAteus amics d’abans i ara esLAmcoltes grups moderns que ninSOLgú no ha sentit mai.
Ja no DOfumes ni t’esfumes de les fesFAtes familiars, dissenyes diLAmetes veganes que SOLcomencen l’endemà.
Però FAara, ara, ara, encara, el LAmteu reflex és la calma que reFAcorda, crema i cura alhora els SOLdies llargs quan tot s’enfonsa.
ADObril, vas SOLfer tant FAmal a aDOquell aSOLfer fuFAgaç. ALAmbril, em SOLvas deiFAxar tocat, ferit, bocabadat, oLAmbert de braços al final, trenFAcat, tan fred com un petó que arriSOLba quan ja és massa tard.
LAmFADOSOL
Vas juDOgar amb la distància per guaFAnyar a la soledat, enterLAmrant-me al calendari amb els fanSOLtasmes del teu passat.
Vas proDOmetre’m 100.000 vides amb el FAcel a prop del cap, però LAmel futur ni te’l miraves: el present SOLsempre et va atrapar.
Però FAara, ara, ara, encara, el LAmteu reflex és la calma que reFAcorda, crema i cura alhora els SOLdies llargs quan tot s’enfonsa.
Però FAara, ara, ara, encara, el LAmteu reflex és la calma que reFAcorda, crema i cura alhora aquells SOLdies llargs que em cauen a sobre.
ADObril, vas SOLfer tant FAmal a aDOquell aSOLfer fuFAgaç. ALAmbril, em SOLvas deiFAxar tocat, ferit, bocabadat, oLAmbert de braços al final, trenFAcat, tan fred com un petó que arriSOLba quan ja és massa tard. ToFAcat, ferit, bocabadat, oLAmbert de braços al final, trenFAcat, tan fred com un petó que arriSOLba quan ja és massa tard.