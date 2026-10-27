Abril (Acords)

Has deixat de perdre hores amb els teus amics d’abans

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avstral teoria de l evolucio
avstral teoria de l evolucio
LAm FA DO SOL

Has deiDOxat de perdre hores amb els FAteus amics d’abans
i ara esLAmcoltes grups moderns que ninSOLgú no ha sentit mai.

Ja no DOfumes ni t’esfumes de les fesFAtes familiars,
dissenyes diLAmetes veganes que SOLcomencen l’endemà.

Però FAara, ara, ara, encara,
el LAmteu reflex és la calma
que reFAcorda, crema i cura alhora
els SOLdies llargs quan tot s’enfonsa.

ADObril, vas SOLfer tant FAmal a aDOquell aSOLfer fuFAgaç.
ALAmbril, em SOLvas deiFAxar tocat, ferit, bocabadat,
oLAmbert de braços al final,
trenFAcat, tan fred com un petó que arriSOLba quan ja és massa tard.

LAm FA DO SOL

Vas juDOgar amb la distància per guaFAnyar a la soledat,
enterLAmrant-me al calendari amb els fanSOLtasmes del teu passat.

Vas proDOmetre’m 100.000 vides amb el FAcel a prop del cap,
però LAmel futur ni te’l miraves: el present SOLsempre et va atrapar.

Però FAara, ara, ara, encara,
el LAmteu reflex és la calma
que reFAcorda, crema i cura alhora
els SOLdies llargs quan tot s’enfonsa.

Però FAara, ara, ara, encara,
el LAmteu reflex és la calma
que reFAcorda, crema i cura alhora
aquells SOLdies llargs que em cauen a sobre.

ADObril, vas SOLfer tant FAmal a aDOquell aSOLfer fuFAgaç.
ALAmbril, em SOLvas deiFAxar tocat, ferit, bocabadat,
oLAmbert de braços al final,
trenFAcat, tan fred com un petó que arriSOLba quan ja és massa tard.
ToFAcat, ferit, bocabadat, oLAmbert de braços al final,
trenFAcat, tan fred com un petó que arriSOLba quan ja és massa tard.

LAm FA DO SOL LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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