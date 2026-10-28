RE DO SOL MIm DO SOL
RED'on treuen l'aigua els astroDOnautes? SOL
D'on MImtreu l'amor patern aquell geDOnet arroSOLgant?
REHi ha qui compta els anys per primaDOveres SOL
i MImcursis que es consolen amb les DOpostes de SOLsol.
REDius que en tens prou sabent que hi DOsom SOL
si MImjo em queixava del DOpoc que ens veSOLiem.
LAmEscapant d'un hivern etern,
cecs de colors i DOmuts de canREçons,
LAmresseguint el solc que va deixar
un camí de dèries abDOsurdes i REbreus,
LAmtornarem com torna el viatger,
parlant altres llengües, penDOsant altres REments;
LAmi a la llum d'acords sense futur,
seurem al foc, al DOritme del REfum.
FAOn és?
SOLCom s'hi va?
FA...I quant SOLval?
FAOn és?
SOLCom s'hi va?
FA...I quant SOLval?
REAcadèmia dels DOsomSOLnis:
MImcompta els diners bruts un heDOroi abaSOLtut
REmorts de riure i aDOnòSOLnims;
MImaplaudirem amb fe l'íDOdol dels SOLrucs.
REAcadèmia dels DOsomSOLnis:
MImplatges desertes a la DOllum dels esSOLtels,
REpassi-ho bé, sensaDOteSOLsa;
MImtorna, follia, reclaDOmant els teus SOLdrets.
FAOn és?
SOLCom s'hi va?
FA...I quant SOLval?
FAOn és?
SOLCom s'hi va?
FA...I quant SOLval?
RED'on treurem temps per a estiDOmar-nos? SOL
D'on MImles nits enyoDOrades d'esSOLtiu?
RED'on treurem temps per a invenDOtar-nos SOL
l'arMImgot dolcíssim que uDOneix els aSOLmants?
REAcadèmia dels DOsomSOLnis:
MImcompta els diners bruts un heDOroi abaSOLtut
REmorts de riure i aDOnòSOLnims;
MImaplaudirem amb fe l'íDOdol dels SOLrucs.
REAcadèmia dels DOsomSOLnis:
MImplatges desertes a la DOllum dels esSOLtels,
REpassi-ho bé, sensaDOteSOLsa;
MImtorna, follia, reclaDOmant el fuSOLtur.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.