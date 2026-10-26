Actitud (Acords)

Semblava tot perdut

Acords Acords
Buhos
buhos sempre dempeus
buhos sempre dempeus
Semblava SOLtot perREdut
i et vas MImtornar a aixecar.
La teva LAmactitud
és qui esREcriu el teu deDOmà.
Has sobreSOLvisREcut,
tot MImestà per començar.
Tornes a LAmnotar
que REningú et podrà aturar.

SOL RE MIm
LAm RE DO

Hem SOLsortit d'aquell pou,
hem REpatit la por per tot el que és nou,
SOLcompartint el camí
DOque ens ha dut fins aSOLquí,
i SOLens hem llepat la ferida
cavalcant per la viMImda. DO

MImI ara que ens tirem per
les baiDOxades sense frens
SOLi que tot és tan efíREmer, tan inDOtens,
MImtornarà la sort,
senDOtiràs el cor
REbategar ben fort.

Semblava SOLtot perREdut
i et vas MImtornar a aixecar.
La teva LAmactitud
és qui esREcriu el teu deDOmà.
Has sobreSOLvisREcut,
tot MImestà per començar.
Tornes a LAmnotar
que REningú et podrà aturar.

SOL RE MIm
LAm RE DO
SOL RE MIm
LAm RE DO

I SOLara que et sents REcapaç
de controlar la teva MImpor,
DOque el món ja gira
en la teva direcSOLció,
que ja has fuREgit de la preMImsó. DO

I aMImra que tot va de DOpressa,
jo voldria parar el SOLtemps,
fer que els nostres diREes
es poguessin fer eDOterns.

MImTornarà la sort,
senDOtiràs el cor
REbategar ben fort.

Semblava SOLtot perREdut
i et vas MImtornar a aixecar.
La teva LAmactitud
és qui esREcriu el teu deDOmà.
Has sobreSOLvisREcut,
tot MImestà per començar.
Tornes a LAmnotar
que REningú et podrà aturar.

SOL RE MIm DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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