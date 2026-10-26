Semblava
SOLtot per REdut
i et vas
MImtornar a aixecar.
La teva
LAmactitud
és qui es
REcriu el teu de DOmà.
Has sobre
SOLvis REcut,
tot
MImestà per començar.
Tornes a
LAmnotar
que
REningú et podrà aturar. SOL RE MIm LAm RE DO
Hem
SOLsortit d'aquell pou,
hem
REpatit la por per tot el que és nou, SOLcompartint el camí DOque ens ha dut fins a SOLquí,
i
SOLens hem llepat la ferida
cavalcant per la vi
MImda. DO MImI ara que ens tirem per
les bai
DOxades sense frens SOLi que tot és tan efí REmer, tan in DOtens, MImtornarà la sort,
sen
DOtiràs el cor REbategar ben fort.
Semblava
SOLtot per REdut
i et vas
MImtornar a aixecar.
La teva
LAmactitud
és qui es
REcriu el teu de DOmà.
Has sobre
SOLvis REcut,
tot
MImestà per començar.
Tornes a
LAmnotar
que
REningú et podrà aturar. SOL RE MIm LAm RE DO SOL RE MIm LAm RE DO
I
SOLara que et sents REcapaç
de controlar la teva
MImpor, DOque el món ja gira
en la teva direc
SOLció,
que ja has fu
REgit de la pre MImsó. DO
I a
MImra que tot va de DOpressa,
jo voldria parar el
SOLtemps,
fer que els nostres di
REes
es poguessin fer e
DOterns. MImTornarà la sort,
sen
DOtiràs el cor REbategar ben fort.
Semblava
SOLtot per REdut
i et vas
MImtornar a aixecar.
La teva
LAmactitud
és qui es
REcriu el teu de DOmà.
Has sobre
SOLvis REcut,
tot
MImestà per començar.
Tornes a
LAmnotar
que
REningú et podrà aturar. SOL RE MIm DO
i et vas
La teva
és qui es
Has sobre
tot
Tornes a
que
Hem
hem
i
cavalcant per la vi
les bai
sen
Semblava
i et vas
La teva
és qui es
Has sobre
tot
Tornes a
que
I
de controlar la teva
en la teva direc
que ja has fu
I a
jo voldria parar el
fer que els nostres di
es poguessin fer e
sen
Semblava
i et vas
La teva
és qui es
Has sobre
tot
Tornes a
que