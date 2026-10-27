Activa la bomba (Acords)

Sento el repic del teu cor. Són les 12

Acords Acords
Ovella Xao

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FAm LA♭ MI♭ RE♭

FAmSento el repic del teu cor. Són les 12.
ArRE♭riba el moment que canviï la sort.
MI♭Surt de dins meu una fera ferotge
anFAmsiosa de tu, ansiosa d'amor.

FAmBusco la teva mirada salvatge,
la RE♭rebo afilada clavant-se al meu pit.
MI♭Fem una festa, ens rendim homenatge.
Tret FAmde sortida. Curem el desig.

FAmAvui la partida és la nit;
el RE♭camp de batalla, el teu llit.
MI♭L'origen d'aquesta tempesta, el teu dit.
Junts FAmcavalquem entre crits de victòria.

SI♭mActiva RE♭la bomba, disLA♭para carícies i que les notícies
exMI♭pliquin que avui he explotat de plaer.
SI♭mActiva RE♭la bomba, aLA♭questa metralla no talla,
ens durà al setè MI♭cel.

Si totes les guerres fossin com aFAmquesta,
LA♭si tots els incendis cremessin aiMI♭xí,
RE♭seríem la brasa que abraça la FAmcendra,
LA♭seríem la fletxa apuntant al desMI♭tí,
RE♭seríem l'heroi decidit a moFAmrir.

FAm LA♭ MI♭ RE♭

FAmFrega els meus dits, clica'm un ull,
LA♭no estic lliure, però vull.
MI♭Compartim aquesta copa RE♭mentre movem els malucs.

FAmNostre estrèpit serà recordat,
LA♭ni Carmesina ni Tirant.
MI♭Ací som batalla, ací som cançó, aRE♭cí rodolem per damunt del llençol.

SI♭mTreu-me a ballar, pega't a mi,
FAmsent el ritme del meu pit.
LA♭Treu-me a ballar, fes-me l'amor,
MI♭fem fora tota la por.

SI♭mActiva RE♭la bomba, disLA♭para carícies i que les notícies
exMI♭pliquin que avui he explotat de plaer.
SI♭mActiva RE♭la bomba, aLA♭questa metralla no talla,
ens durà al setè MI♭cel.

Si totes les guerres fossin com aFAmquesta,
LA♭si tots els incendis cremessin aiMI♭xí,
RE♭seríem la brasa que abraça la FAmcendra,
LA♭seríem la fletxa apuntant al desMI♭tí,
RE♭seríem l'heroi decidit a moFAmrir.

FAm LA♭ MI♭ RE♭
SI♭m RE♭ LA♭ MI♭

Si totes les guerres fossin com aFAmquesta,
LA♭si tots els incendis cremessin aiMI♭xí,
RE♭seríem la brasa que abraça la FAmcendra,
LA♭seríem la fletxa apuntant al desMI♭tí,
RE♭seríem l'heroi decidit a moFAmrir.

FAm LA♭ MI♭ RE♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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