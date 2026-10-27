La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FAmLA♭MI♭RE♭
FAmSento el repic del teu cor. Són les 12. ArRE♭riba el moment que canviï la sort. MI♭Surt de dins meu una fera ferotge anFAmsiosa de tu, ansiosa d'amor.
FAmBusco la teva mirada salvatge, la RE♭rebo afilada clavant-se al meu pit. MI♭Fem una festa, ens rendim homenatge. Tret FAmde sortida. Curem el desig.
FAmAvui la partida és la nit; el RE♭camp de batalla, el teu llit. MI♭L'origen d'aquesta tempesta, el teu dit. Junts FAmcavalquem entre crits de victòria.
SI♭mActiva RE♭la bomba, disLA♭para carícies i que les notícies exMI♭pliquin que avui he explotat de plaer. SI♭mActiva RE♭la bomba, aLA♭questa metralla no talla, ens durà al setè MI♭cel.
Si totes les guerres fossin com aFAmquesta, LA♭si tots els incendis cremessin aiMI♭xí, RE♭seríem la brasa que abraça la FAmcendra, LA♭seríem la fletxa apuntant al desMI♭tí, RE♭seríem l'heroi decidit a moFAmrir.
FAmLA♭MI♭RE♭
FAmFrega els meus dits, clica'm un ull, LA♭no estic lliure, però vull. MI♭Compartim aquesta copa RE♭mentre movem els malucs.
FAmNostre estrèpit serà recordat, LA♭ni Carmesina ni Tirant. MI♭Ací som batalla, ací som cançó, aRE♭cí rodolem per damunt del llençol.
SI♭mTreu-me a ballar, pega't a mi, FAmsent el ritme del meu pit. LA♭Treu-me a ballar, fes-me l'amor, MI♭fem fora tota la por.
SI♭mActiva RE♭la bomba, disLA♭para carícies i que les notícies exMI♭pliquin que avui he explotat de plaer. SI♭mActiva RE♭la bomba, aLA♭questa metralla no talla, ens durà al setè MI♭cel.
Si totes les guerres fossin com aFAmquesta, LA♭si tots els incendis cremessin aiMI♭xí, RE♭seríem la brasa que abraça la FAmcendra, LA♭seríem la fletxa apuntant al desMI♭tí, RE♭seríem l'heroi decidit a moFAmrir.
FAmLA♭MI♭RE♭ SI♭mRE♭LA♭MI♭
Si totes les guerres fossin com aFAmquesta, LA♭si tots els incendis cremessin aiMI♭xí, RE♭seríem la brasa que abraça la FAmcendra, LA♭seríem la fletxa apuntant al desMI♭tí, RE♭seríem l'heroi decidit a moFAmrir.